Instalan un olivo de 500 años en un jardín privado después de una delicada operación con grúa y camión góndola

Un jardín particular de Valencia cuenta ya con un olivo de medio milenio como pieza central. La operación, realizada por una empresa valenciana de diseño de exteriores, obligó a utilizar maquinaria pesada por el peso y las dimensiones del ejemplar.

Un olivo de 500 años y 6.000 kilos ha sido trasladado e instalado en un jardín privado de Valencia tras una compleja maniobra logística. El árbol fue elegido por los propietarios en un vivero para sustituir a un pino que cayó durante una tormenta y dañó parte del jardín, según la información publicada sobre el caso.

El traslado del olivo de 500 años exigió una grúa y un camión góndola

La empresa valenciana Jardines con Vida fue la encargada de ejecutar el traslado y la plantación de este olivo centenario, una intervención poco habitual incluso para profesionales del paisajismo. “No se hace todos los días”, destacaron durante el proceso, en el que el árbol debía colocarse a unos 50 metros de la vivienda.

La dificultad principal estaba en mover un ejemplar vivo de seis toneladas sin comprometer su estabilidad ni dañar sus raíces. Para ello, el equipo utilizó una grúa emplazada y un camión góndola, un transporte especial empleado para piezas de gran tamaño y peso.

Antes de la llegada del olivo, los operarios habían preparado el hoyo en el jardín. La maniobra requería precisión, ya que no se trataba solo de descargar un árbol, sino de replantarlo en condiciones adecuadas para favorecer su adaptación al nuevo terreno.

Cuánto cuesta comprar un olivo centenario para un jardín privado

Tener un olivo de estas características no está al alcance de todos los bolsillos. El precio depende de la edad, el tamaño del tronco, el estado del ejemplar, el origen, el transporte y la complejidad de la plantación.

Los olivos jóvenes pueden adquirirse a precios más asequibles, pero los olivos centenarios pueden superar los 1.000 euros. En el caso de ejemplares milenarios, el coste puede situarse por encima de los 10.000 euros en origen, sin contar el traslado ni los trabajos necesarios para su instalación definitiva.

A estos importes se suma la necesidad de contratar maquinaria, personal especializado y transporte adaptado. Por eso, el precio final puede variar mucho entre un olivo comprado en vivero y otro ya colocado como elemento principal de un jardín.

La normativa sobre olivos monumentales puede afectar a su venta y traslado

El interés por árboles antiguos también está condicionado por la protección administrativa. En la Comunitat Valenciana, la Ley 4/2006 de patrimonio arbóreo monumental protege de forma genérica a los ejemplares que igualen o superen los 350 años de edad, los 30 metros de altura, los 6 metros de perímetro de tronco o los 25 metros de diámetro de copa.

La misma norma establece limitaciones sobre el arranque, trasplante, comercio y tenencia de ejemplares protegidos, con excepciones sujetas a autorización administrativa. Las sanciones pueden alcanzar los 500.000 euros en los casos muy graves.

Por este motivo, la compra de árboles de gran antigüedad no solo depende del presupuesto. También exige comprobar el origen del ejemplar, su situación legal y las condiciones del traslado, especialmente cuando se trata de olivos con valor patrimonial.