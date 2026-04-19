El Gobierno aprobará el nuevo Plan Estatal de Vivienda que llegará con 7.000 millones para alquiler, rehabilitación y jóvenes

La ministra Isabel Rodríguez llevará el programa al Consejo de Ministros del martes 21 de abril. La medida refuerza la vivienda pública, la rehabilitación y el acceso de jóvenes y hogares vulnerables. El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 triplicará su inversión hasta los 7.000 millones de euros, con un 60% a cargo del Estado y un 40% de las comunidades autónomas. El objetivo es claro: aumentar la oferta asequible y apoyar tanto la reforma de inmuebles como el alquiler y la compra en pequeños municipios.

Cómo se repartirá el presupuesto del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

Los fondos se dividirán en tres grandes bloques. El 40% irá a ampliar la vivienda pública, el 30% a rehabilitación de viviendas y barrios, con atención a la eficiencia energética, y el 30% restante a programas de apoyo emergente. Ahí se incluyen la emancipación juvenil, el alquiler asequible en zonas tensionadas, la mejora de la vivienda rural y la reducción del esfuerzo financiero de los hogares más vulnerables.

Rodríguez ha subrayado además que «ni un solo euro» se destinará a viviendas públicas o protegidas que puedan privatizarse en el futuro. De ahí que el plan quiera reforzar su carácter social.

Qué ayudas contempla el plan para rehabilitación, alquiler asequible y jóvenes

¿Quiénes pueden beneficiarse antes de estas medidas? Propietarios, jóvenes y administraciones públicas. En rehabilitación, habrá ayudas de hasta 8.000 euros para actuaciones estructurales, hasta 13.000 euros para accesibilidad y hasta 20.500 euros para mejora energética. En inmuebles de cascos históricos o con protección patrimonial, el apoyo adicional podrá llegar a 30.000 euros, por lo que una vivienda podría alcanzar hasta 50.000 euros en total. No es poca cosa.

También se prevén compensaciones para quienes cedan una vivienda a su comunidad autónoma para alquiler asequible durante 7 años, con hasta 12.000 euros para acondicionarla al inicio y hasta 18.000 euros para devolverla en buenas condiciones al final. Además, habrá hasta 35.000 euros para rehabilitar viviendas vacías si después se alquilan al menos 5 años a precio asequible, hasta 85.000 euros para construir vivienda pública en municipios de menos de 10.000 habitantes y hasta 15.000 euros para jóvenes de hasta 35 años que compren o construyan su primera vivienda en localidades de hasta 10.000 habitantes, ampliables a 20.000 si pierden población.

Además, el Ejecutivo reservará unos 2.800 millones para consolidar el parque público residencial asequible y acercarlo al 9% de la media europea. Ojo, el plan también pone el foco en el medio rural: financiará suelo, oficinas y gestores de rehabilitación, además de medidas para movilizar vivienda vacía y apoyar a proveedores sociales de vivienda.