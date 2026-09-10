Andalucía TRADE ofrece cuatro empleos indefinidos de 38.624 euros para titulados

Las plazas corresponden a sistemas e inversión extranjera, con jornada completa y selección mediante méritos y entrevista.

Andalucía TRADE ha convocado cuatro puestos de trabajo indefinidos en Sevilla con una retribución bruta anual de 38.624,71 euros. Dos plazas corresponden al área de sistemas y otras dos a Invest in Andalucía. La selección se realizará mediante valoración de méritos y entrevista, según las bases publicadas en el BOJA el 4 de septiembre de 2026.

Dos plazas están dirigidas a perfiles de Informática y Telecomunicaciones

Las dos plazas de técnico de sistemas exigen una titulación universitaria oficial relacionada con Informática o Telecomunicaciones. También se requieren dos años de experiencia laboral en funciones directamente vinculadas al puesto.

Las bases recogen la relación completa de titulaciones admitidas y equivalentes. La jornada será completa, de 40 horas semanales, y los puestos estarán ubicados en los servicios centrales de la agencia en Sevilla.

Invest in Andalucía admite experiencia o determinadas becas internacionales

Las otras dos plazas corresponden al área de inversión extranjera. En este caso se exige una titulación universitaria oficial y dos años de experiencia en internacionalización, inversión extranjera o desarrollo internacional.

Las bases contemplan una alternativa para quienes hayan completado una beca internacional de ICEX, Extenda o un programa equivalente. Este requisito permite acreditar una trayectoria relacionada con la internacionalización aunque no se aporten los dos años de experiencia por la vía ordinaria.

La selección combina méritos e entrevista

El proceso de selección valorará la experiencia y la formación hasta un máximo de 80 puntos. Las cinco candidaturas mejor puntuadas que alcancen el mínimo exigido pasarán posteriormente a una entrevista, que podrá aportar hasta 20 puntos adicionales.

En esa fase se valorarán las competencias profesionales, la adaptación al puesto y, cuando corresponda, el nivel de inglés.

Las candidaturas deberán presentar electrónicamente la solicitud, la autobaremación y la documentación que acredite la titulación, la experiencia y el resto de méritos alegados. El comité solo podrá valorar aquello que haya sido declarado y justificado correctamente dentro del plazo.

El contrato será indefinido y las plazas no son de funcionario

Las personas seleccionadas se incorporarán como personal laboral indefinido de una agencia pública empresarial andaluza. Esto no supone adquirir la condición de funcionario de carrera. Las condiciones de trabajo podrán adaptarse al futuro convenio colectivo de Andalucía TRADE.

El plazo de solicitud será de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Portal de Transparencia. Por ello, las personas interesadas deben vigilar ese portal para conocer la fecha exacta de inicio.

Las personas interesadas deben vigilar el Portal de Transparencia para conocer el comienzo exacto del plazo. El BOJA por sí solo no sustituye esa publicación. También pueden consultar otras convocatorias públicas del BOE y revisar oposiciones actualmente disponibles.