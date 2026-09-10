Castilla-La Mancha hace gratis la escuela infantil de 2 a 3 años en 341 centros

La Junta destinará más de 14,6 millones de euros y prevé beneficiar a cerca de 6.800 niños durante el curso 2026-2027.

Castilla-La Mancha destinará más de 14,6 millones de euros a financiar la escolarización gratuita de niños de 2 a 3 años durante el curso 2026-2027. La medida alcanzará a 341 escuelas infantiles de la región y a cerca de 6.800 alumnos mediante subvenciones concedidas a 305 ayuntamientos titulares de los centros.

Toledo concentra el mayor número de escuelas infantiles beneficiarias

La provincia de Toledo reúne 109 ayuntamientos y 116 escuelas infantiles incluidas en la resolución. Albacete cuenta con 55 municipios y 73 centros, mientras que Ciudad Real suma 49 ayuntamientos y 52 escuelas.

Cuenca incorpora 51 municipios y 54 centros. Guadalajara completa el reparto con 41 ayuntamientos y 46 escuelas infantiles. La disponibilidad concreta de plazas dependerá de cada localidad y de los procesos de admisión correspondientes.

La gratuidad cubre el servicio educativo de 2 a 3 años

La subvención está destinada a financiar el servicio educativo del alumnado de 2 a 3 años en los centros incluidos en el programa. Esto permite que la escolarización en ese tramo sea gratuita para las familias beneficiarias.

Los servicios complementarios, como comedor, ampliación de horario o actividades adicionales, pueden estar sujetos a condiciones distintas. Tampoco significa que cualquier escuela infantil privada quede automáticamente incluida, ya que la medida se articula a través de los ayuntamientos y centros adheridos.

Cada ayuntamiento gestionará las solicitudes y la adjudicación de plazas

La Junta concede la financiación a las entidades locales, pero la admisión de los menores se tramitará a través de cada ayuntamiento, escuela infantil o administración competente. Las familias deberán consultar los plazos, las plazas disponibles, los criterios de prioridad y la documentación exigida en su municipio.

Cuando la demanda supere el número de vacantes, se aplicarán las reglas de admisión previstas en cada caso. La concesión de la subvención al ayuntamiento no supone una plaza automática para todos los solicitantes y seguirá siendo necesario formalizar la matrícula.

Cada administración local determinará además los documentos necesarios, que pueden incluir información del menor, empadronamiento y acreditaciones familiares o laborales.

La medida busca facilitar la conciliación de las familias

El Gobierno autonómico vincula la extensión de la gratuidad con una mejora de la conciliación familiar y laboral. La disponibilidad de plazas puede resultar especialmente relevante en municipios pequeños, donde la existencia de una escuela infantil facilita la incorporación o permanencia de los progenitores en el mercado laboral.

La escolarización entre los 2 y 3 años continúa siendo voluntaria. Las familias deciden si solicitan una plaza y esta ayuda no sustituye otros derechos laborales de conciliación ni las reducciones de jornada reconocidas por la legislación.

También pueden consultarse otras ayudas vinculadas con hijos para conocer qué medidas pueden resultar compatibles en cada situación.