El alquiler en Madrid supera en más de 300 euros ampliamente el SMI: cuesta 1.721 euros de media

El alquiler medio de una vivienda de hasta dos dormitorios en Madrid asciende a 1.721 euros al mes, mientras que el Salario Mínimo Interprofesional se sitúa en 1.381 euros. La diferencia deja una brecha mensual de 340 euros, según un análisis del Instituto Sindical Europeo.

El acceso a la vivienda vuelve a situarse en el centro del debate europeo. Un estudio del Instituto Sindical Europeo, publicado este lunes, cifra en 218 euros la diferencia media entre el salario mínimo y el alquiler en las capitales de la Unión Europea. En algunas ciudades, esta distancia es todavía mayor y llega a superar los 700 euros mensuales.

El alquiler en Madrid supera al salario mínimo en 340 euros mensuales

Madrid se encuentra entre las capitales europeas donde alquilar una vivienda de hasta dos dormitorios cuesta más que el salario mínimo. En concreto, el alquiler medio alcanza los 1.721 euros, frente a un salario mínimo de 1.381 euros.

Esto quiere decir que una persona que cobre el SMI no podría cubrir el alquiler medio con todo su sueldo mensual. ¿Cómo se paga entonces una vivienda si el arrendamiento ya supera los ingresos mínimos? La pregunta, desde luego, no es menor.

El análisis sitúa la brecha media en las capitales de la UE en 218 euros al mes. No obstante, hay ciudades donde la diferencia es mucho más elevada, como Praga, Lisboa y Dublín, donde el alquiler supera en más de 700 euros al salario mínimo.

Ciudad o ámbito Diferencia entre alquiler y salario mínimo Madrid 340 euros al mes Media de capitales de la UE 218 euros al mes Praga, Lisboa y Dublín Más de 700 euros al mes Atenas, Bratislava, Budapest y La Valeta Más de 400 euros al mes

Por lo tanto, el problema no afecta solo a España, aunque el caso de Madrid refleja con claridad la presión que sufren los trabajadores con salarios más bajos.

Qué reclama la Confederación Europea de Sindicatos ante la subida del alquiler

La Confederación Europea de Sindicatos, a la que pertenece el Instituto Sindical Europeo, ha pedido a los gobiernos de la UE medidas directas para frenar esta situación. Entre sus principales reclamaciones figuran las siguientes:

Congelar los precios del alquiler.

Aumentar la inversión pública en vivienda social.

Tener en cuenta los costes de vivienda al fijar los salarios mínimos.

Proteger a los inquilinos frente a la explotación y los desahucios.

“La desconexión entre el alquiler y el salario es completamente insostenible”, afirmó la secretaria general de la ETUC, Esther Lynch, en un comunicado. Además, advirtió de que, al sumar el encarecimiento de la energía y los alimentos, muchos trabajadores se ven obligados a endeudarse para cubrir necesidades básicas.

La vivienda social y la negociación colectiva entran en el debate europeo

La ETUC reclama también la aplicación plena de la directiva europea de salario mínimo de 2022. Esta norma obliga a los estados miembros a elaborar planes para extender la negociación colectiva al 80 % de los trabajadores.

Además, la confederación sindical pide que los costes de la vivienda se incorporen como criterio formal al fijar las tasas nacionales. Dicho de otra forma, que el precio real de vivir de alquiler pese más en las decisiones sobre los salarios mínimos.

El estudio, basado en datos de Eurostat, se publica un día antes de un acto conjunto de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo sobre la crisis de vivienda, dentro del Plan de Vivienda Asequible de diciembre de 2025. Vamos, que el asunto llega a Bruselas con deberes pendientes.