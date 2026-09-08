Frontex moviliza el Duque de Ahumada y el Río Segura de la Guardia Civil para rescatar migrantes hasta octubre

Frontex estrena su despliegue naval en esta zona con el Duque de Ahumada y el Río Segura. Su misión excluye las interceptaciones.

Frontex anunció el 4 de septiembre de 2026 el primer despliegue de un patrullero en el canal de la Mancha. La misión comenzó con el Duque de Ahumada, de la Guardia Civil, y continuará con el Río Segura a finales de septiembre. Ambos se integrarán, por turnos, en el dispositivo francés para rescatar a personas migrantes que intentan llegar al Reino Unido.

Los patrulleros españoles se relevarán antes de la llegada de unidades lituanas

El calendario anunciado sitúa la participación española durante septiembre y octubre de 2026. Primero interviene el Duque de Ahumada y después lo hará el Río Segura. No se trata, por tanto, de mantener ambos buques desplegados simultáneamente durante esos dos meses. Desde noviembre llegarán unidades de Lituania, cuya presencia está prevista hasta enero de 2027. El refuerzo europeo tiene carácter temporal.

El movimiento llega después de la petición española para 2027 remitida a Bruselas el 28 de agosto. Interior solicitó que el Duque de Ahumada permaneciera en aguas españolas durante todo el próximo año. La solicitud formaba parte del apoyo europeo reclamado para atender la situación de Ceuta. Son periodos distintos: el despliegue de este septiembre no demuestra, por sí solo, que Bruselas haya rechazado aquella petición.

La misión será de salvamento y no incluirá interceptaciones en el mar

Los patrulleros tendrán una misión exclusivamente dedicada al rescate. La Prefectura marítima de la Mancha y del mar del Norte ha precisado que estas unidades no participarán en interceptaciones de embarcaciones. El mandato se centra en auxiliar a quienes se encuentren en peligro durante la travesía desde Francia hacia el Reino Unido.

Según Frontex, el trabajo del barco incluirá detectar y verificar pequeñas embarcaciones para transmitir información precisa a las autoridades francesas en tiempo real. Esta tarea se desarrollará junto al dispositivo aéreo de la agencia. La aportación combina así medios marítimos con información sobre las embarcaciones, dentro del operativo de búsqueda y salvamento coordinado desde Francia.

Francia coordinará los rescates con el apoyo aéreo de Frontex

La coordinación corresponderá al centro regional de vigilancia y salvamento CROSS Gris-Nez, bajo la autoridad de la Prefectura marítima francesa. Los buques europeos se incorporarán al dispositivo permanente de rescate que ya funciona en la Mancha y el mar del Norte. No crearán una estructura independiente. La incorporación forma parte de la operación conjunta Francia y de la tercera operación marítima multipropósito.

Este marco reúne a Francia, Bélgica y los Países Bajos, junto con Frontex y las agencias europeas de seguridad marítima y control pesquero. El refuerzo naval se añade al avión de vigilancia que Frontex utiliza en el canal desde 2021. La prefectura relaciona la necesidad de medios de salvamento con la fragilidad de las embarcaciones y las condiciones meteorológicas difíciles.

El Duque de Ahumada puede permanecer hasta 30 días sin tocar puerto

El Duque de Ahumada fue entregado a la Guardia Civil el 18 de septiembre de 2025, en Vigo. Su constructor, Astilleros Armón, sitúa su eslora en 82,15 metros y su anchura en 14 metros. Según la información publicada entonces por Interior, tiene autonomía para permanecer hasta 30 días en el mar sin entrar en puerto. Está adscrito al Grupo Marítimo del Estrecho, con base en Cádiz.

Sus instalaciones incluyen espacios hospitalarios, enfermería y una zona para acoger al menos a cien náufragos. También dispone de cinco cubiertas, helipuerto y dos embarcaciones de rápida intervención. Además, incorpora un vehículo submarino manejado a distancia para inspecciones y rastreos de hasta 1.000 metros de profundidad. Estas características figuran en la presentación oficial del patrullero, cuya construcción supuso una inversión de 35 millones de euros.