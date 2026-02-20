Almeida confirma que el túnel de la A-5 podrá usarse antes de que acabe 2026: la obra más esperada para vecinos de Móstoles, Alcorcón y Navalcarnero

Si vives en Móstoles, Navalcarnero, Alcorcón o en otro municipio del sur de la Comunidad de Madrid, seguramente tu día empieza con una pelea diaria con la A-5. Atascos, limitaciones de velocidad, desvíos y las obras del soterramiento se han convertido casi en parte de la rutina. La buena noticia es que todo ese caos tiene fecha de caducidad: en 2026 podrás usar un nuevo túnel que promete ahorrarte hasta 30 minutos por trayecto.

El túnel forma parte del soterramiento de la A-5 y se enmarca dentro de la llamada Operación Campamento, pensada para transformar por completo esta zona. Según ha explicado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, los conductores podrán circular por el túnel antes de que termine el año 2026. A partir de ahí, tu viaje al trabajo puede parecerse mucho menos a una odisea y más a un trayecto normal.

¿Qué supone el nuevo túnel de la A-5 para quienes viven en Móstoles, Alcorcón o Navalcarnero?

Si eres de los que cada mañana sale de Móstoles, Alcorcón, Navalcarnero o cualquier municipio del sur de Madrid rumbo a la capital, este túnel te interesa y mucho. El objetivo es sencillo de entender: sacar parte del tráfico de la superficie, meterlo bajo tierra y conseguir que el paso por la zona donde ahora están las obras deje de ser un cuello de botella permanente. En la práctica, esto significa que podrás cruzar la zona soterrada sin detenerte cada dos por tres en un atasco.

Los cálculos que manejan los expertos hablan de un ahorro de unos 30 minutos por trayecto. Traducido a tu semana laboral de lunes a viernes, son unas dos horas y media menos metido en el coche. Con ese tiempo puedes dormir un poco más por la mañana, llegar antes a casa por la tarde o simplemente dejar de tirar a la basura media hora al día en medio de la A-5. Además, al evitar tantos parones y acelerones, también se reduce el gasto en combustible, algo que tu bolsillo seguramente agradecerá tanto como tus nervios.

¿Cuándo se podrá usar el túnel del soterramiento de la A-5?

Las obras de soterramiento de la A-5 tienen un calendario claro: se prevé que terminen en la primavera de 2027, es decir, dentro de algo más de un año respecto al momento en el que se ha hecho este anuncio. Sin embargo, no hará falta esperar hasta entonces para notar el cambio en el día a día. José Luis Martínez-Almeida ha confirmado que los conductores podrán empezar a utilizar el túnel antes de que termine el año 2026. No hay una fecha exacta cerrada, pero las previsiones apuntan a que será hacia el último trimestre de 2026.

Para que te sitúes mejor en el tiempo, este es el calendario aproximado que se maneja para el túnel y la urbanización en superficie de la A-5 dentro de la Operación Campamento, según los datos facilitados:

Hito principal Fecha prevista Qué ocurrirá en esa fase Licitación de las obras de urbanización en superficie Febrero Arranca el proceso de licitación de las obras para urbanizar la superficie de la zona. Apertura al tráfico del túnel Finales de 2026 El túnel del soterramiento de la A-5 estará operativo para los conductores. Inicio de las obras de urbanización en superficie Noviembre Comienzo de las obras de urbanización en superficie en el entorno de la A-5. Final de las obras de soterramiento y urbanización Primavera de 2027 Se prevé que el soterramiento y la urbanización en superficie estén completamente terminados.

A día de hoy ya se han excavado 2,1 kilómetros de los 3,2 kilómetros totales que tendrá el túnel en ambas direcciones. Esto quiere decir que queda trabajo por hacer, pero el avance es evidente y permite mantener el compromiso de abrirlo al tráfico antes de que acabe 2026. Cuando eso ocurra, los vecinos de la zona sur podrán cruzar la zona de obras sin atascos, dejando atrás el tramo más desesperante del recorrido.

¿Cómo encaja el túnel de la A-5 dentro de la Operación Campamento?

El túnel no es un proyecto aislado, sino una pieza más dentro de la Operación Campamento. Este plan busca mejorar la movilidad en la Comunidad de Madrid y, al mismo tiempo, transformar la zona en un espacio urbano mucho más habitable para los vecinos. La idea es que la A-5 deje de ser solo una gran autovía de entrada y salida y se integre mejor en la ciudad, con menos tráfico en superficie y menos ruido para quienes viven alrededor.

Dentro de esta operación, el proyecto de urbanización en superficie incluye nuevas zonas verdes y áreas peatonales. En la práctica, esto se traducirá en menos coches pasando justo por delante de las casas, mejor calidad del aire y una vida diaria algo más tranquila para quienes viven en el entorno. Además, la mejora de la A-5 facilitará la conexión entre la ciudad de Madrid y varios municipios del sur, especialmente Móstoles, Alcorcón y Navalcarnero, que se verán directamente beneficiados si el tráfico se mantiene estable y no se produce una saturación masiva cuando el túnel entre en funcionamiento.

¿Qué puedes hacer tú mientras terminan las obras y llega el túnel?

La parte menos agradable de todo esto es que, hasta que el túnel esté operativo, vas a seguir conviviendo con las obras de soterramiento, las limitaciones de velocidad y los atascos. Todavía toca armarse de paciencia y aguantar un poco más, porque las máquinas no desaparecen de un día para otro. Pero cuando el túnel se abra, la diferencia en tu rutina puede ser importante, así que compensa pensar desde ya cómo aprovechar ese cambio. Para aterrizarlo en tu día a día, puedes ir teniendo en cuenta algunas ideas muy prácticas ligadas a lo que ya se sabe del proyecto:

Calcular qué vas a ganar cuando el túnel esté operativo: si ahora pierdes hasta 30 minutos por trayecto y haces el recorrido de lunes a viernes, son unas dos horas y media semanales que podrás recuperar para dormir un poco más, llegar antes a casa o reducir el tiempo que pasas metido en un atasco obligado a buscar rutas alternativas o a usar el transporte público.

En resumen, todavía te quedan unos cuantos atascos por delante y habrá que esperar a finales de 2026 para notar de verdad el cambio, pero la recompensa es clara: un túnel que reducirá la densidad de vehículos en superficie, aliviará la congestión en la entrada a Madrid por la A-5 y te permitirá cruzar la zona de Campamento sin perder media hora cada día. Puede que ahora parezca un sacrificio excesivo, pero cuando desaparezcan las obras y el tráfico fluya, es muy probable que mires atrás y pienses que, dentro de lo que cabe, la espera ha merecido la pena.