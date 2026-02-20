Apertura de 12 nuevas tiendas Lidl en febrero en siete comunidades autónomas: aparcamientos dotados de puntos de recarga para vehículos eléctricos y horarios continuados de lunes a domingo

La cadena invierte 87 millones y crea 266 empleos en siete comunidades, alcanzando las 40 tiendas en Galicia y Canarias. Durante febrero de 2026, Lidl ha pisado el acelerador en su plan de crecimiento en España: está abriendo 12 supermercados en siete comunidades autónomas tras invertir 87 millones de euros. Añade así 16.000 m² de superficie comercial a su red de más de 700 tiendas.

Lidl crea empleo y aumenta su superficie comercial con doce nuevas tiendas

Las nuevas aperturas permitirán crear 266 empleos estables y de calidad en siete comunidades autónomas. Además, con las inauguraciones de Narón (A Coruña) y Granadilla de Abona (Tenerife), Lidl alcanza la cifra simbólica de 40 tiendas tanto en Galicia como en Canarias.

En el ejercicio fiscal 2025/26 la cadena habrá abierto cerca de 50 puntos de venta en toda España, de los que unos 40 serán nuevos supermercados y el resto modernizaciones y ampliaciones de establecimientos ya existentes. En la práctica, se trata de locales amplios y accesibles con un surtido de producto fresco, envasado, bebidas, higiene, limpieza y referencias regionales, además de bazar y semanas temáticas de alimentación internacional.

Lidl refuerza su presencia en Madrid y Comunitat Valenciana durante todo el mes de febrero

La Comunidad de Madrid es uno de los focos principales de esta oleada de aperturas: en febrero la empresa ha inaugurado nuevas tiendas en la capital y en municipios del entorno como Pinto y Mejorada del Campo, con aparcamientos dotados de puntos de recarga para vehículos eléctricos y horarios continuados de lunes a domingo.

En paralelo, Lidl impulsa su crecimiento en la Comunitat Valenciana con tres aperturas en Torrevieja, Aldaia y Sagunto, algunas de nueva creación y otras fruto de reformas integrales que ganan metros y plazas de aparcamiento, con horarios de lunes a sábado. Si vives en alguna de estas zonas, ¿ya tienes fichado tu nuevo supermercado más cercano?

Nuevos supermercados Lidl en Andalucía Extremadura Galicia Canarias y Región de Murcia

Más allá de Madrid y la Comunitat Valenciana, la cadena refuerza su presencia en Andalucía con una nueva tienda en Marbella; en Extremadura, en Zafra; en Galicia, en Narón; en la Región de Murcia, en Cartagena; y en Canarias, en Granadilla de Abona, donde alcanza su tienda número 40 en el archipiélago. En conjunto, las 12 inauguraciones de febrero se reparten del siguiente modo:

4 tiendas en la Comunidad de Madrid, 3 en la Comunitat Valenciana y una en cada una de estas regiones: Andalucía, Extremadura, Galicia, Región de Murcia e Islas Canarias.

Este movimiento se enmarca en un plan de expansión sostenible y a largo plazo: la compañía ha reforzado su red logística con un centro en Constantí (Tarragona) y las nuevas instalaciones de Martorell (Barcelona), lo que respalda el suministro a tienda y genera más actividad económica y empleo.