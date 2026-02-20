Pagar 4.400 euros o quedarse sin sol: el dilema del vecino al que el ayuntamiento cobra por quejarse del seto de su barrio

Un hombre dice que el seto de cinco metros de su vecino deja su jardín en sombra y que el ayuntamiento le cobra 4.400 euros por tramitar la queja, cantidad que le impide pedir la poda. Según relata, la altura del seto bloquea la entrada de sol y el problema económico se ha convertido en el obstáculo para solucionar el conflicto.

El ayuntamiento exige 4.400 euros para tramitar la queja vecinal por el seto

Las disputas por árboles y setos altos son habituales: plantas que invaden el jardín contiguo, tapan las vistas o generan sombra constante. En estos casos los propietarios no pueden tomarse la justicia por su mano y acuden al ayuntamiento, pero el coste del procedimiento puede convertirse en otro problema.

Según The Sun, este vecino británico explica que el seto de coníferas de unos cinco metros bloquea la luz de su jardín. Intentó un acuerdo amistoso, pero no obtuvo respuesta y solo pide una solución que le permita algo de sol. ¿Quién no haría lo mismo? De forma resumida, el conflicto gira en torno a:

Seto de cinco metros que deja sin sol.

Sin acuerdo tras intentar una solución amistosa.

Tasa municipal de 3.800 libras (4.400 euros).

La cuantía económica se ha convertido para este vecino en una barrera casi tan alta como el propio seto.

La sombra del seto de cinco metros y la ley de conducta antisocial

Ante la negativa del vecino, el hombre presentó una queja formal amparándose en la Ley de Conducta Antisocial de 2003, que permite impugnar los “setos altos” cuando superan los dos metros. La administración le indicó que debía pagar 3.800 libras, unos 4.400 euros, solo por tramitarla. “Ni siquiera leerán el formulario si no pagas la tarifa desorbitada. Han puesto precio a cualquiera que se queje de una cobertura”, denuncia el afectado, que dejó su trabajo como docente tras 25 años para cuidar a su hija con discapacidad y considera el importe inasumible.

El hombre añade que el seto no solo supera la altura de referencia, sino que se inclina unos 45 grados durante metro y medio, lo que aumenta la sombra sobre su parcela. Propone cambiar la forma del seto para reducir el ángulo y dejar pasar algo de luz. Para ver de un vistazo los datos principales del caso:

Concepto Dato Altura Seto de cinco metros Tasa 3.800 libras (4.400 euros) Ley Conducta Antisocial 2003

El ayuntamiento defiende que la tarifa responde a un modelo de recuperación de costes e incluye el tiempo de los técnicos. El jardín del propietario permanece “en sombra” y él resume así la situación: “Cada año es peor. El jardín queda en sombra y todo crece lentamente”, lamenta. La verdad, es para enfadarse.