Se cumple un año del gran apagón y el Banco de España recomienda guardar entre 70 y 100 euros en efectivo por si se repite la situación

El supervisor aconseja conservar billetes y monedas en casa para poder afrontar gastos básicos durante varios días si fallan los pagos digitales, como ocurrió durante el apagón.

El Banco de España recomienda tener en casa entre 70 y 100 euros en efectivo por cada miembro de la familia. La advertencia llega tras el análisis del apagón que afectó al país hace justo un año, cuando muchos sistemas de pago dejaron de funcionar y el dinero físico se convirtió en el último recurso disponible.

Cuánto efectivo recomienda guardar el Banco de España en casa

La cantidad aconsejada no busca sustituir a las tarjetas, las aplicaciones móviles o las transferencias instantáneas. La idea es más sencilla: contar con un pequeño colchón para cubrir necesidades básicas durante varios días si se produce una emergencia.

¿Y cuánto habría que guardar? El Banco de España sitúa la cifra entre 70 y 100 euros por persona. Es decir, una familia de varios miembros debería calcular esa reserva en función del número de personas que viven en el hogar.

Miembros en la familia Efectivo recomendado en casa 1 persona Entre 70 y 100 euros 2 personas Entre 140 y 200 euros 4 personas Entre 280 y 400 euros

Esto no significa acumular grandes cantidades, sino tener algo disponible por si vienen mal dadas. El propio supervisor resume el consejo con claridad: “ten siempre algo de efectivo encima y en casa”.

Por qué el dinero en efectivo fue clave durante el apagón

Durante el apagón, la caída simultánea de la electricidad y las comunicaciones dejó sin servicio a cajeros automáticos, TPV y aplicaciones de pago. En ese contexto, los billetes y monedas siguieron funcionando sin interrupciones.

Según los datos del Banco Central Europeo recogidos por el Banco de España, el gasto con tarjeta física cayó entre un 41% y un 42% respecto a los niveles habituales. En el comercio electrónico, el descenso rondó el 54%, mientras que el consumo agregado en España habría bajado un 34% durante el día de las incidencias.

El supervisor defiende que el efectivo mantiene una ventaja muy concreta en una crisis: “Es el único medio de pago que podemos utilizar hoy en día sin un equipo, electricidad o internet”.

En la práctica, esto permite pagar productos esenciales cuando el resto de sistemas quedan temporalmente inutilizados.

Qué otros planes preparan Europa y el BCE para emergencias

El Banco de España también recuerda que otros medios de pago están incorporando soluciones para funcionar sin conexión. Entre ellas está el diseño del euro digital, que podría incluir una modalidad de monedero offline para realizar pagos sin cobertura móvil, sin internet e incluso sin electricidad.

Además, la recomendación de tener efectivo no es exclusiva de España. En marzo, el banco central de Suecia, el Riksbank, aconsejó que cada hogar guardase al menos 1.000 coronas suecas, algo más de 90 euros al cambio actual.

La Comisión Europea también ha pedido a los ciudadanos disponer de efectivo para afrontar situaciones de emergencia durante 72 horas sin ayuda externa. Entre los escenarios citados están agresiones, desastres naturales, pandemias o ciberataques.

Para prepararse, las instituciones han señalado algunos elementos básicos:

Dinero en efectivo.

Agua y comida.

Linterna, velas y herramientas.

Medicamentos, higiene y documentación.

Por tanto, el mensaje del Banco de España no va contra los pagos digitales. Al contrario, reconoce su avance, pero recuerda que en una crisis el efectivo puede marcar la diferencia. ¿La clave? No depender de un solo sistema de pago.