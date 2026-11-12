Airbus pagará en la nómina de noviembre las revisiones individuales y promociones realizadas en junio

El acuerdo de Airbus publicado el 5 de noviembre precisa el calendario de las revisiones individuales y la regularización anual del IPC.

El BOE del 5 de noviembre publica la modificación del convenio de Airbus y concreta un pago previsto para la nómina de este mes. Las campañas de revisiones salariales individuales y promociones realizadas en junio de 2026 se abonarán en noviembre. El acta también aclara cuándo se regularizarán los atrasos vinculados al IPC. Son precisiones del acuerdo formalizado el 14 de octubre, ya ratificado, que permiten identificar qué conceptos y fechas afectan a cada trabajador.

Airbus fija noviembre para las revisiones individuales de junio

La aclaración aparece expresamente en el apartado tercero del acta publicada en el BOE. Se refiere a las campañas de revisión salarial individual, conocidas como RSI, y a las promociones de 2026 realizadas en junio. El documento establece su pago en la nómina de noviembre tras la firma del acuerdo. Por tanto, la referencia temporal permite a las personas afectadas localizar el abono correspondiente a esas campañas. La publicación no fija una cantidad idéntica que deba recibir toda la plantilla por este concepto.

El texto reserva cada año un 0,5% para RSI y otro 0,5% para promociones. Esas dotaciones tienen un destino específico y no describen un incremento automático del 1% para cada trabajador. Esta distinción separa las revisiones individuales del incremento general que actualiza salarios base y tablas. El preacuerdo explicado en septiembre todavía estaba pendiente de ratificación. Ahora existe un acta firmada, una resolución de registro y una publicación oficial. La novedad documental permite contrastar las fechas de pago con el texto definitivo.

Los atrasos del IPC se regularizarán en enero o febrero

La segunda precisión aclara el calendario de los atrasos acumulados de cada ejercicio, si los hubiera. Se abonarán mediante un pago único en enero o febrero del año siguiente, tras conocerse el IPC definitivo correspondiente a diciembre. Para 2026 y 2027, la regularización tendrá efectos retroactivos desde enero. Para 2028 y 2029, los efectos se remontarán a abril. El acta despeja así una redacción inicial que mencionaba enero o febrero de 2027 sin desarrollar expresamente el mismo mecanismo para los ejercicios posteriores.

El sistema parte de una estimación inicial del IPC publicada por el Banco de España en las proyecciones disponibles en febrero. Después se compara con el dato definitivo del INE correspondiente a diciembre. La desviación se ajusta en el incremento general de la revisión salarial del año siguiente. El acuerdo también indica que no existen topes ni suelos para ese IPC. El pago de atrasos queda condicionado a que se produzcan diferencias acumuladas. No constituye una paga adicional de cuantía fija independiente de la evolución del índice.

El calendario distingue la subida general y el pago único de octubre

Los incrementos generales previstos combinan IPC real y dos puntos adicionales en 2026, 2027 y 2028. En 2029, el componente adicional será de 1,95 puntos. Las revisiones de 2026 y 2027 tienen efectos desde enero; las de 2028 y 2029, desde abril. El texto aplica estos incrementos al salario base y a las tablas salariales. También alcanza sus mínimos y máximos por banda, nivel, subnivel y puestos tipo. El nuevo ciclo irá de abril a marzo a partir de 2028.

El documento diferencia esas actualizaciones del pago único de 2.000 euros brutos, no consolidable, previsto para octubre de 2026. Ese importe compensa el cambio de calendario y corresponde a quienes estaban en plantilla en la fecha de validación del referéndum. No es el pago de RSI anunciado para noviembre ni aumenta permanentemente el salario base. Las pagas extraordinarias mantienen el ajuste salarial completo pese al cambio del ciclo anual. Separar estos conceptos evita sumar como permanentes cantidades que el acuerdo trata expresamente como una percepción única.

Qué empresas están incluidas y qué materias siguen pendientes de negociación

La resolución identifica Airbus Defence and Space, Airbus Operations y Airbus Helicopters España, con sus respectivas denominaciones societarias. El acuerdo se aplica dentro del ámbito del convenio de esas empresas. El anexo segundo distingue modificaciones concretas de compromisos que requieren desarrollo posterior. Entre los cambios identifica salarios, vacaciones, comedor y flexibilidad. También suprime la retirada del complemento por incapacidad temporal asociada al sistema Bradford. Los restantes preceptos del convenio conservan su vigencia. Para otras cuestiones de jornada, pueden consultarse las reglas sobre horas extraordinarias, sin confundirlas con los conceptos salariales aquí modificados.

La revisión integral de la política salarial, la retribución variable y el catálogo de puestos debe comenzar a negociarse antes de terminar 2026. El anexo aclara que ese compromiso no introduce por sí solo una nueva regulación sustantiva. Lo mismo exige diferenciar las medidas ya pactadas de las tareas asignadas a comisiones y grupos de trabajo. Para comprobar la nómina de noviembre, las referencias precisas son la campaña individual realizada en junio y su resultado. Para los atrasos del IPC, la referencia será la regularización anual prevista para enero o febrero siguiente.