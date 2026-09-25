Airbus pacta recuperar un 7,95% en salarios y ligarlos al IPC hasta 2029

La propuesta mantiene el 40% de teletrabajo, amplía la flexibilidad de las vacaciones y elimina el sistema Bradford.

Airbus y cuatro sindicatos que representan al 88% de la plantilla española alcanzaron un principio de acuerdo el 4 de septiembre. La propuesta vincula los salarios al IPC real y añade una recuperación acumulada del 7,95% hasta 2029. El texto mantiene los acuerdos de teletrabajo y modifica la planificación de las vacaciones. Su aplicación depende de un referéndum vinculante entre los trabajadores.

Los salarios se revisarían durante cuatro años

La propuesta añade al IPC real un 2% en 2026, 2027 y 2028. En 2029 incorporaría un 1,95% adicional. Cada incremento se calcularía sobre el salario actualizado del año anterior. También reserva un 0,5% para revisiones salariales individuales y otro 0,5% para promociones profesionales.

Estos porcentajes deberán interpretarse dentro del acuerdo completo y de las tablas correspondientes. La propuesta no está ratificada todavía. Los sindicatos participantes se han comprometido a explicarla y someterla a votación. La plantilla tendrá la última palabra antes de que adquiera carácter definitivo.

Se mantienen dos días de trabajo remoto

El documento conserva el acuerdo de teletrabajo de hasta el 40% para quienes ya lo tengan reconocido. También protege los acuerdos individuales que establecen dos días remotos. La medida alcanzaría a nuevas incorporaciones cuando sus puestos permitan utilizar esta modalidad.

La empresa conservará dos semanas de vacaciones obligatorias y elevará a dos las semanas flexibles. Su planificación deberá acordarse entre el empleado y su responsable. Los trabajadores pueden revisar cómo se aplican los festivos durante el teletrabajo cuando desarrollan su actividad desde otra ubicación.

Airbus retirará el recurso sobre el índice Bradford

La propuesta contempla eliminar la metodología Bradford utilizada para medir ausencias breves y reiteradas. La empresa retirará el recurso planteado ante el Tribunal Supremo. También devolverá las cantidades descontadas por este sistema y creará un grupo de trabajo sobre absentismo.

El acuerdo protege la antigüedad y las condiciones de convenio del personal afectado por el proyecto espacial Bromo. Quienes pasen a la futura entidad mantendrían acceso a las vacantes internas. No se impondría un nuevo periodo de prueba. Estas garantías deberán quedar recogidas en el documento finalmente ratificado.

El conflicto había provocado huelgas y movilizaciones en los centros españoles. La mediación del Ministerio de Industria permitió reabrir las conversaciones. Hasta conocerse el resultado del referéndum, no puede afirmarse que el conflicto haya terminado. Los empleados también pueden consultar las reglas de pagas extraordinarias aplicables a sus nóminas.