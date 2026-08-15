Moha llegó a España en patera con 15 años y ocho años después trabaja en un hospital de Almería

Salió de Guinea Conakri con 13 años, alcanzó Motril el 7 de agosto de 2018 y mantiene su meta de estudiar Medicina.

El próximo 7 de agosto se cumplirán ocho años desde que Mohamed Saliou, conocido como Moha, llegó a Motril en una patera con 15 años. Había salido de Guinea Conakri dos años antes y había superado siete intentos fallidos. Ahora tiene 23 años. Una entrevista publicada en medios informativos lo presenta trabajando en un hospital de Almería, tras formarse como auxiliar de enfermería. También mantiene su intención de estudiar Medicina. Su recorrido permite reconstruir qué ocurrió desde aquel viaje de 2018.

Un viaje de dos años hasta la octava patera que llegó a Motril

Moha inició el viaje con 13 años y llegó a España con 15. Salió de Guinea Conakri con un amigo y atravesó Malí, Argelia y Marruecos. Solo llevaba dinero para el primer trayecto en autobús, por lo que trabajó en la construcción y como pastor. También pasó meses en Tánger y en las montañas de Nador. Al principio quería llegar a Francia, donde el francés podía facilitarle la adaptación. Las fuentes de 2024 calculan que recorrió más de 4.000 kilómetros antes de alcanzar Europa.

Los siete primeros intentos de cruzar fueron interceptados. En el octavo viajaban 48 personas, entre ellas dos mujeres con bebés y tres menores. Pasaron alrededor de 24 horas en el mar hasta que Salvamento Marítimo los auxilió. “Fue infernal”, relató Moha, que resume su decisión con otra frase: “El que no arriesga no gana”. La embarcación llegó al puerto de Motril el 7 de agosto de 2018. La primera identificación le atribuyó 14 años, pero el dato fue corregido con su partida de nacimiento.

Padules, la ESO y una formación sanitaria que le abrió el hospital

Tras desembarcar, fue trasladado primero a un centro de protección de Granada y después al recurso para menores de Padules, en Almería. Apenas hablaba español. Recibía dos horas diarias de clase y se incorporó al instituto Valle del Andarax de Canjáyar. Allí cursó tercero y cuarto de ESO y conoció a Pilar Carmona, profesora de inglés y Ciencias Sociales. Ella lo ayudó a seguir estudiando cuando cumplió 18 años y posteriormente se convirtió en su madre adoptiva.

Su siguiente paso fue una FP de auxiliar de enfermería, el grado medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Las prácticas le abrieron la puerta del Hospital Vithas Almería. Los reportajes publicados en 2024 lo identificaban como celador, aunque ya contaba con esa titulación sanitaria. La entrevista difundida en 2026 lo presenta como auxiliar de enfermería. Por eso, la formación y la categoría laboral citada por cada fuente deben leerse por separado.

Prótesis dental y Medicina forman parte del siguiente tramo

Su formación no terminó con el ciclo sanitario. También ha cursado una FP de Prótesis Dentales y realizó estancias formativas en Milán, Turín y Oporto. En Portugal recibió una oferta laboral, pero decidió regresar a Almería. Antes de volver al hospital trabajó en residencias de mayores. Una de esas etapas terminó cuando optó por continuar estudiando. Esa combinación de formación, prácticas y empleo explica cómo pasó del sistema de protección a construir una trayectoria profesional propia.

Moha mantiene la meta de estudiar Medicina. Relaciona esa elección con la falta de acceso sanitario que conoció en Guinea Conakri. “En mi país hay gente que muere sin tener asistencia sanitaria porque no tienen dinero”, explica. La entrevista de 2026 señala que continúa trabajando para acceder a la universidad. Su proyecto académico sigue orientado hacia Medicina. Ese propósito aparece de forma constante en los testimonios publicados desde 2024. También quiere ayudar en su país de origen.

El racismo que describe y el mensaje que deja sobre el empleo

Su integración educativa y laboral no ha eliminado todas las barreras. Moha sostiene que el color de su piel sigue condicionando algunas miradas. “Es muy raro ver a una persona negra trabajando en un hospital español”, afirma. En entrevistas anteriores también contó que, al salir con amigos españoles, a veces solo a él le pedían la documentación. Presenta esos episodios como ejemplos de un rechazo que todavía percibe en su vida cotidiana, incluso después de años estudiando y trabajando en Almería.

Frente a esa experiencia, defiende la preparación y la voluntad de trabajar. “La empresa necesita gente que tenga ganas de trabajar”, asegura. Su historia fue recogida en el cortometraje documental Una persona importante, estrenado en RTVE en diciembre de 2024. La obra sigue su relación con Pilar, su familia, sus amistades y su empleo. Ocho años después de su llegada, su recorrido reúne migración, formación profesional, trabajo sanitario y un proyecto universitario abierto. No convierte un caso individual en una regla general, pero muestra el papel de la educación y el apoyo personal.

El próximo 7 de agosto se cumplirán ocho años desde que Mohamed Saliou, conocido como Moha, llegó a Motril en una patera con 15 años. Había salido de Guinea Conakri dos años antes y había superado siete intentos fallidos. Ahora tiene 23 años.

Una entrevista publicada por CanalSur lo presenta trabajando en un hospital de Almería, tras formarse como auxiliar de enfermería. También mantiene su intención de estudiar Medicina. Su recorrido permite reconstruir qué ocurrió desde aquel viaje de 2018.