Por qué cada vez es más difícil conseguir un check-in temprano o un late check-out en los hoteles

Las entradas a partir de las 15:00 o 16:00 horas y las salidas antes del mediodía reducen el tiempo real de estancia. La organización de la limpieza, la presión sobre las camareras de piso y los servicios adicionales explican este cambio.

Pagar una noche de hotel y disponer de la habitación durante menos de 20 horas es una situación cada vez más habitual. Numerosos establecimientos retrasan el check-in hasta media tarde y fijan el check-out entre las 11:00 y las 12:00 horas, especialmente durante los periodos de mayor ocupación.

Estos horarios responden a las necesidades de funcionamiento del alojamiento, pero también a una transformación comercial. Entrar antes o abandonar la habitación más tarde puede depender de la disponibilidad, de pertenecer a un programa de fidelización o del pago de un suplemento.

Los hoteles necesitan más horas para limpiar todas las habitaciones

Cuando los huéspedes salen, el departamento de pisos debe retirar la ropa de cama, limpiar el baño, reponer productos, preparar la habitación y comunicar posibles averías. Todo este trabajo se concentra antes de que lleguen los siguientes clientes.

En hoteles con una ocupación elevada, una diferencia de cuatro horas entre salidas y entradas permite distribuir cientos de habitaciones entre la plantilla. La presidenta de la Asociación de Kellys de Baleares sitúa la carga diaria habitual entre 20 y 30 habitaciones por trabajadora, aunque depende del tamaño, la categoría y el tipo de establecimiento.

Una salida más temprana amplía ese margen. También facilita que recepción pueda asignar habitaciones limpias a los viajeros que llegan durante la mañana, evitando que todas las entregas se acumulen a la misma hora.

La presión sobre las camareras de piso condiciona el horario hotelero

Los nuevos horarios también están relacionados con las condiciones laborales del personal de limpieza. Un estudio elaborado a partir de 504 encuestas señala que el 82% de estos trabajadores soporta una elevada sobrecarga física y el 87% reconoce que debe correr para terminar sus tareas. Solo el 13% considera que dispone de tiempo suficiente para limpiar correctamente cada habitación.

Ampliar el periodo disponible puede reducir ritmos difíciles de mantener. Sin embargo, algunas trabajadoras denuncian que el retraso del check-in también permite afrontar la misma cantidad de habitaciones con plantillas más pequeñas.

La presión aumenta cuando crece la demanda turística. Durante mayo de 2026, los hoteles españoles registraron más de 36,3 millones de pernoctaciones, un 2,5% más que un año antes, según el Instituto Nacional de Estadística.

El ‘early check-in’ y el ‘late check-out’ ya funcionan como servicios de pago

La flexibilidad horaria se ha convertido en una prestación adicional. Algunas cadenas permiten entrar antes o salir varias horas después a los miembros de sus programas de fidelización. Para el resto de los huéspedes, estas opciones pueden llevar asociado un coste.

Los hoteles alegan que garantizar una salida tardía obliga a bloquear la habitación durante más tiempo y reorganizar los turnos de limpieza. El cliente debe tener presente que el precio suele corresponder a una pernoctación dentro de las condiciones comunicadas, no a 24 horas exactas de uso.

Reservar directamente con el hotel puede ofrecer más margen en los horarios

Contactar con el establecimiento permite informar de la hora prevista de llegada y preguntar si existe alguna habitación preparada. También se puede solicitar una salida tardía, consultar su precio o confirmar si el hotel dispone de consigna para guardar el equipaje.

La reserva directa no garantiza un horario diferente, ya que dependerá de la ocupación y de las habitaciones disponibles. Aun así, ofrece más posibilidades de negociar que una plataforma que aplica condiciones estandarizadas.