Renta 2026: cómo saber si te conviene más hacerla conjunta con tu pareja o presentarla de forma individual

El abogado gallego Andrés Millán insiste en que la devolución depende de cómo se reparten los ingresos en la pareja.

Cada campaña de la declaración de la Renta reaparece la misma duda en muchos hogares: elegir declaración conjunta o individual para conseguir la mayor devolución posible, algo que depende siempre de la situación económica de cada familia. Además, según las fechas oficiales de la campaña de la Renta y novedades de Hacienda, este año hay cuestiones que conviene tener en cuenta antes de decidir cómo presentar el impuesto.

Quién gana más dinero al elegir declaración de la Renta conjunta o individual

Millán parte de una pregunta muy habitual: si compensa más hacer la Renta por separado o conjunta, y recuerda que la clave está en cómo se reparten los ingresos. En este punto, Hacienda recoge en su portal oficial cómo funciona la declaración individual o conjunta según la unidad familiar, algo esencial para entender quién puede optar por cada modalidad.

Cuando en casa entra un solo sueldo, o uno de los miembros tiene ingresos muy bajos, suele interesar la tributación conjunta. Así se aprovecha una reducción adicional de 3.400 euros que no podría utilizarse en la modalidad individual si una de las personas no declara ingresos.

La situación cambia cuando los dos miembros de la pareja trabajan y cobran cantidades similares. En esos casos, el abogado señala que suele convenir más presentar la Renta de forma individual, porque cada contribuyente aplica su propio mínimo personal de 5.500 euros. Además, al no sumar los ingresos, se evita que parte del dinero salte a un tramo superior del IRPF, un impuesto progresivo donde cuanto más se gana, más se paga por los últimos euros.

Consejos para elegir bien entre declaración conjunta o individual

No hay receta mágica, pero sí pautas sencillas para decidir con más seguridad qué casilla marcar. Las novedades más importantes de Hacienda sobre la campaña de la Renta 2026 recuerdan que estar bien informado sobre plazos, deducciones y opciones de presentación puede marcar la diferencia en el resultado final.

Si en el hogar solo entra un sueldo, o uno es claramente más bajo que el otro, la tributación conjunta permite aplicar la reducción extra de 3.400 euros y puede mejorar el resultado de la declaración.

Si los dos miembros de la pareja tienen salarios similares, suele resultar más conveniente la declaración individual, aprovechando cada uno su mínimo personal de 5.500 euros y evitando que los ingresos se concentren en los tramos más altos del IRPF.

Por tanto, antes de marcar la casilla de declaración conjunta o individual, conviene revisar la situación económica de la unidad familiar. Se trata de valorar si compensa más aprovechar la reducción de la modalidad conjunta o beneficiarse del mínimo personal de cada miembro y evitar que los ingresos se concentren en los tramos más altos del impuesto.

Al final, se trata de hacer números con calma y no pensar que una opción es siempre mejor que la otra. ¿Te ves reflejado en alguno de estos casos? Entonces merece la pena revisar bien tu próxima declaración de la Renta antes de enviarla.