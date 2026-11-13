El BOE publica una convocatoria de cinco plazas fijas para trabajar en obras con el Ayuntamiento de Valdepeñas

Las plazas de Valdepeñas requieren también el carnet B. La inscripción comienza el 10 de noviembre y la selección combina teoría y práctica.

El Ayuntamiento de Valdepeñas convoca cinco plazas de oficial de primera de obras para incorporar personal laboral fijo a su plantilla. El anuncio del BOE del 9 de noviembre activa veinte días hábiles para presentar solicitudes desde el día siguiente. Se exige la ESO o equivalente y el permiso de conducir B. La selección se resolverá mediante oposición libre, con dos ejercicios eliminatorios y un programa centrado en albañilería y mantenimiento municipal.

Valdepeñas ofrece cinco empleos fijos sin una fase de concurso de méritos

Las vacantes pertenecen al grupo C2 y proceden de las ofertas públicas de empleo de 2025 y 2026. El sistema de oposición hace depender la clasificación de las pruebas establecidas en las bases. La experiencia profesional no dispone de un baremo separado que añada puntos a la nota. Esta diferencia entre oposición y concurso-oposición resulta relevante para quienes preparan su primera convocatoria. El acceso libre permite participar desde fuera del Ayuntamiento, siempre que se cumplan los requisitos personales, académicos y profesionales exigidos.

El trabajo comprende reparar y mantener vías públicas, edificios e instalaciones municipales. Las bases citan tabiques, solados, tejados, cubiertas, enlucidos, estructuras y otros trabajos propios de un oficial de albañilería. También corresponde organizar y supervisar las tareas del personal que colabore con el oficial, cuando proceda. Se contempla apoyo a otras brigadas para mover materiales, montar escenarios o realizar reparaciones puntuales. El uso, limpieza y conservación de máquinas y herramientas forma parte de las responsabilidades del puesto, bajo las instrucciones del superior correspondiente.

La ESO y el carnet B deben estar disponibles al terminar la inscripción

Las personas aspirantes deben tener dieciocho años cumplidos y no superar la edad máxima de jubilación forzosa. La titulación exigida es Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. Las bases permiten estar en condiciones de obtenerla cuando finalice el plazo de solicitudes. Los títulos extranjeros necesitan la homologación o convalidación correspondiente. También se exige capacidad funcional para las tareas y ausencia de las causas de separación disciplinaria o inhabilitación recogidas en la convocatoria. Los requisitos deben mantenerse durante todo el proceso hasta la incorporación.

El permiso de conducción B aparece tanto en la ficha del puesto como en las condiciones de admisión. La convocatoria exige además acreditar la capacitación profesional requerida; su apartado de documentación identifica expresamente el carnet B entre esas acreditaciones. Pueden participar españoles y nacionales de otros Estados de la Unión Europea, además de los supuestos familiares y convencionales previstos. Las bases publicadas en el BOP desarrollan estas condiciones. La solicitud debe identificar expresamente la titulación con la que se concurre al proceso.

El test tiene cincuenta preguntas y la prueba práctica puede durar dos horas

El primer ejercicio será un cuestionario de cincuenta preguntas, con tres respuestas alternativas. Cada error descontará un tercio del valor de un acierto. La puntuación se expresará de cero a diez y será necesario alcanzar cinco para continuar. El programa combina siete temas generales y catorce específicos de albañilería. Incluye organización municipal, prevención de riesgos e igualdad, junto con cimentaciones, hormigón armado, cubiertas, saneamiento y herramientas. También exige conocimientos de accesibilidad, interpretación de planos y reparación de patologías de edificios.

La segunda prueba planteará uno o varios supuestos relacionados con las funciones del puesto. El tribunal fijará su duración antes del comienzo, con un máximo de dos horas. También decidirá si permite normativa en papel, calculadora u otros materiales, y publicará esa información para los participantes. Este ejercicio se puntúa sobre diez y exige otros cinco puntos. La nota final será la media de ambos aprobados. En caso de empate, tendrá prioridad la mejor calificación práctica, después la teórica y, si persiste, un sorteo público.

La candidatura se registra por internet y los exámenes tendrán una fecha posterior

La inscripción se presenta en la sede electrónica de Valdepeñas, dentro del catálogo de trámites y la categoría de procesos selectivos. Las bases también admiten el Registro Electrónico Común de la Administración. Se utilizará Cl@ve para la identificación y se admiten DNI electrónico, certificado electrónico y Cl@ve permanente como sistemas de firma. La información sobre certificado digital con DNIe puede servir de apoyo para preparar ese acceso. Cuando no se autorice comprobar determinados datos, deberá aportarse la documentación correspondiente con la instancia.

El plazo comienza el 10 de noviembre, conforme al anuncio del BOE. Después se publicarán las listas de admisión, con diez días hábiles para subsanar exclusiones. Las pruebas no podrán empezar hasta transcurridos al menos dos meses desde la publicación estatal. La primera se anunciará con quince días de antelación mínima. Las bases también prevén bolsas de trabajo conforme a la normativa municipal. Quienes obtengan plaza deberán acreditar los requisitos dentro de veinte días hábiles desde la notificación de la propuesta de contratación.