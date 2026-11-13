Hacienda abre hasta el 31 de diciembre el plazo para salir de módulos o volver en 2027

La orden definitiva permite comunicar la renuncia a módulos desde el 6 de noviembre y también revocar una renuncia anterior.

La renuncia a módulos para 2027 ya tiene calendario oficial. La orden publicada el 5 de noviembre permite tramitarla desde este viernes, 6 de noviembre, hasta el 31 de diciembre de 2026. La misma ventana sirve para revocar una renuncia anterior cuando proceda. El cambio de fase es relevante para los autónomos que preparan su tributación del próximo año. El texto definitivo regula tanto la estimación objetiva del IRPF como el régimen simplificado del IVA.

El plazo comienza en noviembre y permite decidir el régimen del próximo ejercicio

La Orden HAC/1161/2026 sustituye el proyecto sometido a audiencia pública en octubre por una norma aprobada y publicada. Su artículo quinto fija expresamente el periodo de renuncia o revocación para el IRPF de 2027. Empieza al día siguiente de publicarse y acaba el último día de diciembre. Por tanto, la opción expresa puede comunicarse durante noviembre, además del mes habitualmente previsto por el reglamento. La presentación electrónica requiere un sistema de identificación admitido; el certificado digital desde el móvil facilita obtener una de esas credenciales.

Renunciar significa dejar voluntariamente la estimación objetiva cuando se reúnen las condiciones para utilizarla. Revocar una renuncia anterior permite regresar a ese método si se cumplen los requisitos aplicables. Son decisiones diferentes y deben identificarse correctamente en la declaración censal. La Agencia Tributaria señala el modelo 036 como vía para ambas comunicaciones. El plazo ahora publicado sirve para 2027 y no modifica por sí mismo cómo se liquidó un ejercicio anterior. Tampoco convierte en elegible una actividad excluida del ámbito de módulos.

La renuncia a módulos tiene efectos que pueden prolongarse varios años

El Reglamento del IRPF establece, con carácter general, una duración mínima de tres años para la renuncia. Después se prorroga tácitamente mientras no se revoque en el periodo correspondiente. Existen excepciones expresas para determinados supuestos extraordinarios, que deben comprobarse antes de trasladar esa regla a un expediente concreto. Una renuncia para 2027 no debe plantearse como un cambio libremente reversible al trimestre siguiente. La decisión afecta al método utilizado para determinar el rendimiento y exige considerar la actividad, sus registros y las obligaciones posteriores.

El efecto ordinario es pasar al ámbito de la estimación directa simplificada, conforme a las condiciones del reglamento. En ese sistema intervienen los ingresos y gastos reales computables, frente a los parámetros establecidos para cada actividad en módulos. La comparación requiere datos propios del negocio y no únicamente su facturación. Los costes de un pequeño negocio ayudan a entender por qué ventas y beneficio son magnitudes distintas. Ninguno de estos métodos garantiza por sí solo pagar menos impuestos en todos los casos ni elimina las obligaciones de documentación.

El primer pago fraccionado puede implicar renuncia pero no una vuelta automática

La orden mantiene otra vía para renunciar sin haber comunicado antes una opción expresa. Se entiende ejercida cuando se presenta en plazo el pago fraccionado del primer trimestre conforme a estimación directa. La Agencia Tributaria identifica para ello el modelo 130. Si comienza una actividad, la regla se refiere al primer trimestre de su ejercicio. No basta con escoger un formulario de manera informal o presentarlo fuera del periodo reglamentario. La norma exige que ese pago fraccionado se realice precisamente en la forma y dentro del plazo previstos.

El regreso a módulos funciona de otra manera. La Agencia Tributaria advierte de que presentar el modelo 131 en el primer trimestre no constituye una revocación tácita válida. Para revocar la renuncia exige la comunicación censal expresa. Esta diferencia importa a quien salió del sistema hace años y pretende volver durante 2027. Además de respetar el calendario, tendrá que reunir las condiciones para aplicar estimación objetiva. La existencia de una ventana de revocación no anula los límites legales ni el periodo mínimo de vinculación que corresponda.

El IVA tiene su propia opción y las reducciones agrarias pertenecen a otro ejercicio

El artículo sexto abre idéntico periodo para renunciar o revocar la renuncia al régimen simplificado del IVA. También contempla la renuncia mediante la primera declaración trimestral presentada en plazo bajo el régimen general. Aunque las dos opciones se coordinan legalmente, afectan a impuestos distintos y deben comprobarse conjuntamente. El Reglamento del IRPF vincula la renuncia al régimen simplificado del IVA con la salida de estimación objetiva por todas las actividades económicas del contribuyente. Por ello, no debe interpretarse que cambiar únicamente un formulario carece de consecuencias sobre el otro impuesto.

La orden mantiene para 2027 la reducción general del 5 % del rendimiento neto de módulos, ya anunciada en el proyecto. Sus medidas agrarias extraordinarias del 35 % para gasóleo y del 15 % para fertilizantes corresponden expresamente a 2026. También pertenece a ese ejercicio la reducción agraria del 10 %. Esas previsiones no amplían el plazo censal ni determinan automáticamente qué opción resulta más favorable. Para preparar la comunicación están disponibles la orden definitiva y la información censal de la Agencia Tributaria, con las reglas y formularios correspondientes.