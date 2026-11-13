Calahorra busca operarios sin exigir titulación académica: abierto el plazo para apuntarse

La bolsa de Calahorra se ordenará mediante una prueba teórica y práctica. Las bases conceden siete días hábiles para inscribirse.

Calahorra ha abierto una bolsa de empleo temporal para operarios del Parque de Obras y Servicios. Las bases, publicadas el 6 de noviembre en el Boletín Oficial de La Rioja, no exigen una titulación académica. Sí requieren el permiso de conducir B y superar una prueba de conocimientos y trabajos del oficio. El plazo es de siete días hábiles desde el día siguiente a la publicación, con solicitudes por vía electrónica o presencial.

Calahorra seleccionará operarios con un único examen de hasta noventa minutos

El proceso se resolverá mediante oposición libre y una prueba obligatoria que combinará conocimientos teóricos y prácticos. El examen podrá incluir cuestionarios, supuestos o trabajos materiales con herramientas y maquinaria. El tribunal concretará su formato y los criterios de valoración antes de celebrarlo. La duración máxima será de una hora y media. Como ocurre en otros procesos de oposición y concurso-oposición, el sistema elegido determina cómo se obtiene la nota. En este caso no se establece una fase independiente para puntuar experiencia o cursos.

Para entrar en la bolsa habrá que conseguir al menos cinco puntos. Las bases contienen una discrepancia sobre la puntuación máxima: el apartado general señala quince y el anexo del ejercicio fija veinte. Ambos coinciden en el mínimo de cinco. Los aspirantes deberán atender a la aclaración oficial y a los criterios que publique el tribunal. El contenido de la prueba abarca nueve temas, desde construcción y jardinería hasta electricidad, redes hidráulicas, mantenimiento de edificios y prevención de riesgos laborales.

El carnet de conducir es obligatorio y el puesto incluye disponibilidad especial

La convocatoria pertenece a Otras Agrupaciones Profesionales y su relación de requisitos no incluye títulos académicos. Pueden presentarse personas desde los dieciséis años, sin exceder la edad de jubilación forzosa, que cumplan las condiciones de nacionalidad y capacidad funcional. También se exige no estar afectado por las causas de inhabilitación o separación disciplinaria previstas. El carnet B debe estar disponible al cerrar la inscripción y mantenerse durante el proceso. Los operarios podrán conducir vehículos municipales que requieran esa clase de permiso.

Las funciones se centran en conservar instalaciones, edificios, calles y otros espacios públicos, bajo supervisión de los oficiales. Incluyen apoyo en obras, jardinería, carpintería, fontanería, pintura y electricidad. La jornada del puesto figura como especial flexible, con disponibilidad para trabajos fuera del horario ordinario y posibles guardias localizables obligatorias. Las bases permiten horarios partidos, continuados o por turnos según las necesidades. Las retribuciones dependerán de la relación de puestos y los presupuestos municipales, o de las condiciones concretas del programa temporal correspondiente.

La solicitud identifica el expediente y la subsanación tendrá un plazo muy breve

El formulario debe identificar la convocatoria con el código 19/2026/PE-PTP. Está previsto obtenerlo en la Oficina de Atención al Ciudadano o en la sede municipal, dentro del proceso de selección. La candidatura puede registrarse mediante el trámite electrónico, presentarse en la oficina o utilizar los restantes medios legalmente admitidos. Si se remite por Correos, las bases exigen un sobre abierto para fechar y sellar la instancia antes de certificarla. Esa fecha determinará su presentación dentro del plazo establecido para participar.

El margen de siete días hábiles arranca tras la publicación del viernes 6 de noviembre. La convocatoria oficial completa reúne el formulario exigido, las reglas de admisión y el temario. Los avisos posteriores aparecerán en el tablón electrónico municipal. La lista de admitidos y excluidos incluirá fecha, hora y lugar del examen. Habrá solamente dos días hábiles para subsanar defectos. Quienes opten por internet pueden preparar su identificación siguiendo la información sobre certificado digital con DNIe antes de registrar la candidatura.

Los llamamientos seguirán la nota y permiten conservar el puesto en varios supuestos

La bolsa tendrá una vigencia inicial de tres años. Servirá para cubrir ausencias, acumulaciones de tareas y otras necesidades temporales justificadas. Su creación no fija un número cerrado de incorporaciones. El Ayuntamiento llamará según el orden aprobado y podrá recurrir al teléfono cuando la urgencia lo requiera. Si tres intentos en horarios distintos quedan sin respuesta, pasará a la siguiente persona. Cuando existan varias incorporaciones simultáneas, ofrecerá la de mayor duración prevista al aspirante mejor situado. Al terminar una relación temporal, el trabajador recuperará su posición original en la lista.

El rechazo puede justificarse, entre otras causas, por estar empleado en otra Administración, una incapacidad temporal o situaciones vinculadas al embarazo y permisos de nacimiento. En esos supuestos se conserva la posición, pero después hay que comunicar por escrito la disponibilidad para futuros llamamientos. La documentación acreditativa podrá pedirse antes de llamar o al producirse la oferta. El plazo concedido no superará cinco días naturales. Para los nombramientos de funcionarios interinos se prevé un mes de prueba. La relación con el Ayuntamiento empezará únicamente cuando exista contratación o nombramiento efectivo.