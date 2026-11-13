WhatsApp anuncia una nueva función que permitirá invitar a personas que no tienen la aplicación

WhatsApp comienza a ampliar sus eventos. La novedad llegará gradualmente durante las próximas semanas.

WhatsApp ha anunciado una nueva forma de organizar encuentros con personas que no utilizan la aplicación. La apertura de los eventos plantea una diferencia relevante para reuniones familiares, cumpleaños o quedadas. Compartir una invitación deja de depender exclusivamente de reunir a todos dentro de una conversación. Antes de preparar el encuentro, interesa distinguir qué acaba de anunciarse, cómo funcionan los eventos existentes y qué información recibirán las personas invitadas.

WhatsApp permitirá responder a invitaciones sin descargar la aplicación

El anuncio del 5 de noviembre incorpora invitaciones mediante enlace para personas sin cuenta. Podrán consultar detalles y confirmar asistencia sin instalar WhatsApp. También llegará un apartado Eventos dentro de Ajustes, con encuentros pasados y futuros. Habrá portada, recordatorios personalizados y opción de acompañante. La dirección quedará oculta a invitados sin cuenta hasta que confirmen. La plataforma tampoco mostrará el teléfono a invitados desconocidos. El despliegue se completará durante las próximas semanas. Se añade a otras novedades para los grupos.

La documentación del centro de ayuda todavía describe los eventos creados dentro de chats individuales o grupales. En ese sistema, la invitación aparece como un mensaje y los próximos encuentros pueden consultarse desde la información de la conversación. La ayuda mantiene restricciones ligadas a la pertenencia al grupo y a la fecha de incorporación. Por eso, esas instrucciones sirven para entender el funcionamiento documentado anteriormente. No permiten afirmar que todos los eventos antiguos hayan adquirido automáticamente las posibilidades del nuevo anuncio ni que las pantallas ya sean idénticas.

Crear un encuentro y responder a él son acciones diferentes

En la versión web descrita por la ayuda oficial, el organizador abre la conversación y elige la opción Evento desde el botón de añadir. Después indica nombre, fecha y hora. La ficha admite una descripción de hasta 2.048 caracteres, hora de finalización y ubicación. También contempla enlaces para llamadas y una opción para permitir acompañantes. Esas instrucciones corresponden al sistema documentado de eventos en chats. No deben trasladarse sin comprobación a la interfaz renovada o a una persona que accede únicamente desde una invitación externa.

La ayuda sobre respuestas recoge distintas posibilidades, como asistir, acudir con acompañante, indicar una duda o rechazar la invitación. Cuando se confirma asistencia o se mantiene una respuesta pendiente, pueden recibirse avisos sobre cambios y cancelaciones. Esa distinción resulta útil para el organizador porque una respuesta provisional no significa una asistencia asegurada. Por ejemplo, al reservar una mesa, contar solo confirmaciones evita tratar una duda como una plaza ocupada. Se trata de una decisión organizativa, no de una función que la aplicación adopte automáticamente por quien prepara el encuentro.

Compartir información no impide que un destinatario la conserve

La política de privacidad europea de WhatsApp explica que los destinatarios pueden almacenar o volver a compartir contenidos recibidos. Esa posibilidad alcanza comunicaciones dentro y fuera del servicio. También advierte de que pueden realizarse capturas de conversaciones. Por tanto, decidir quién recibe una dirección o una fotografía sigue siendo relevante aunque existan controles de acceso. Una imagen utilizada para organizar una reunión puede revelar información personal que no resulte necesaria. Elegir una portada sin datos sensibles reduce lo que se comunica desde el primer contacto con los invitados.

La misma política distingue el contenido compartido de la información de perfil visible según la configuración de privacidad. Los ajustes pueden afectar a elementos como la foto, la información personal o la última conexión. No todas las funciones tienen idénticas condiciones de visibilidad. Tampoco debe deducirse que una invitación concreta publique automáticamente toda la información de una cuenta. Para una reunión doméstica, separar el nombre del encuentro y sus instrucciones de otros datos personales permite limitar el contenido al propósito previsto. Esa selección corresponde a quien organiza y comparte la actividad.

Una invitación no debe confundirse con autorizar otro dispositivo

Los enlaces recibidos por mensajería también exigen comprobar quién los envía y para qué sirven. INCIBE documentó el 21 de octubre un falso concurso que utilizaba cuentas conocidas para pedir una votación. Las instrucciones terminaban autorizando la vinculación de un dispositivo ajeno. Aquel fraude de dispositivos vinculados es distinto de la nueva función de eventos. Su ejemplo muestra que reconocer el número del remitente no demuestra, por sí solo, que esa persona haya escrito el mensaje. Si una petición resulta extraña, puede contrastarse mediante otro canal.

La ayuda oficial de WhatsApp permite revisar los dispositivos vinculados y cerrar las sesiones desconocidas. También recomienda activar las notificaciones del teléfono para identificar conexiones que no se reconocen. Una cuenta puede utilizarse desde varios dispositivos, de modo que seguir entrando normalmente no descarta otra sesión abierta. Esa comprobación protege el acceso a la cuenta y cumple una función diferente de responder a un encuentro. Ante una pantalla que solicite vincular un equipo, el usuario debe entender qué está autorizando antes de continuar con una supuesta invitación.