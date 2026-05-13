Abierto el plazo para solicitar una de las 30 plazas de campamentos de verano en Galicia con actividades náuticas, naturaleza y multiaventura

Cuando llega el verano, muchos padres empiezan a mirar opciones para que los niños no pasen las vacaciones pegados al sofá. Los campamentos son una de esas alternativas que mezclan ocio, convivencia y actividades al aire libre sin que el calendario escolar se haga eterno. En Galicia, la Xunta ha puesto en marcha el programa Aventúrate con Galicia para el verano de 2026. La iniciativa ofrece 30 plazas para jóvenes gallegos del exterior que quieran conocer la tierra de sus raíces.

Está dirigida a niños y jóvenes de entre 10 y 17 años que residan en el extranjero y sean descendientes de personas emigrantes gallegas. Y, como suele pasar con estas convocatorias, lo divertido llega con el campamento, pero antes toca mirar bien los requisitos y el plazo de solicitud.

La Xunta ofrece 30 plazas para jóvenes gallegos del exterior

La primera edición del programa Aventúrate con Galicia ya aparece publicada en el Diario Oficial de Galicia. Esta convocatoria permitirá que 30 chicos y chicas participen en campamentos de verano organizados en diferentes puntos de Galicia.

El objetivo es que jóvenes residentes en el extranjero, con vínculo familiar con la emigración gallega, puedan vivir una experiencia de verano en Galicia. Las actividades combinarán propuestas de multiaventura, actividades náuticas, artes escénicas y naturaleza, según la modalidad asignada.

Qué campamentos hay, dónde se celebran y qué edades pueden participar

La oferta se reparte en 3 modalidades, cada una con 10 plazas disponibles. Las edades, fechas y localizaciones cambian según el tipo de actividad, así que conviene revisar bien cada opción antes de lanzarse a pedir plaza, que luego vienen los sustos de última hora.

En total, las actividades se celebrarán en A Coruña y Lugo, con turnos entre el 15 de julio y el 7 de agosto de 2026.

Modalidad Plazas Edad Lugar Fechas Actividades en el mar 10 De 14 a 17 años Albergue Juvenil de Gandarío, en Bergondo (A Coruña) Del 29 de julio al 7 de agosto Artes escénicas y naturaleza 10 De 10 a 12 años Campamento Juvenil de Espiñeira, en Boiro (A Coruña) Del 15 al 24 de julio Multiaventura 10 De 12 a 14 años Campamento Juvenil A Devesa, en Ribadeo (Lugo) Del 15 al 24 de julio

Esta distribución permite adaptar cada campamento a la edad de los participantes. Por lo tanto, no todos los jóvenes pueden solicitar cualquier modalidad: la edad el 15 de julio de 2026 será clave para saber qué opción les corresponde.

Quién puede pedir una plaza en Aventúrate con Galicia

El programa está dirigido a jóvenes con residencia habitual en el extranjero. Además, deben tener entre 10 y 17 años el día 15 de julio de 2026, una fecha importante porque marca el corte de edad para participar.

También podrán optar quienes hayan nacido en Galicia o sean descendientes de una persona emigrante gallega residente en el exterior. La convocatoria exige tener nacionalidad española y no padecer enfermedades transmisibles con riesgo de contagio, discapacidades u otros impedimentos que dificulten la participación en el campamento.

Cómo solicitar estas plazas antes del 4 de julio

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 4 de julio. La vía preferente será la electrónica, a través de la sede de la Xunta de Galicia, aunque también se contempla la tramitación por medio de consulados y entidades colaboradoras en el exterior.

Para no perder la oportunidad por un despiste administrativo, que es ese clásico enemigo silencioso de cualquier ayuda o convocatoria, lo más práctico es preparar la solicitud con margen:

Comprobar que el joven tiene entre 10 y 17 años el 15 de julio de 2026. Revisar que reside habitualmente en el extranjero. Confirmar que ha nacido en Galicia o desciende de una persona emigrante gallega residente en el exterior. Verificar que tiene nacionalidad española. Presentar la solicitud antes del 4 de julio, preferentemente por vía electrónica en la sede de la Xunta de Galicia, o mediante consulados y entidades colaboradoras en el exterior.

La adjudicación de las plazas se hará por orden de entrada hasta completar las 30 disponibles. Esto quiere decir que, aunque se cumplan los requisitos, presentar la solicitud cuanto antes puede marcar la diferencia.