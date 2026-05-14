Ya se pueden solicitar las ayudas de hasta 5.500 euros para fomentar el empleo juvenil en empresas y autónomos

Estas subvenciones de la Comunidad de Madrid buscan favorecer la contratación estable y formativa de jóvenes inscritos como demandantes de empleo y en Garantía Juvenil.

España sigue arrastrando una de las tasas de paro juvenil más altas de la Unión Europea, con cerca del 25% de menores de 25 años desempleados. Aunque el dato se sitúa entre los más bajos de la última década, continúa siendo uno de los grandes problemas del mercado laboral.

A esta situación se suma una brecha de género que también afecta al empleo joven, con una tasa del 27,1% entre las mujeres frente al 26% en los hombres, según los datos aportados del Instituto Nacional de Estadística. En este contexto, las ayudas públicas para contratar jóvenes cobran especial importancia.

Quién puede pedir la ayuda de 5.500 euros por contratar jóvenes

La Comunidad de Madrid mantiene activo en 2026 este programa de incentivos, recogido en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y anunciado en la web autonómica. Su objetivo es facilitar la entrada al mercado laboral de menores de 30 años, especialmente en un momento en el que la falta de experiencia sigue siendo una barrera para muchos.

La ayuda está dirigida a autónomos, empresas y entidades sin ánimo de lucro que contraten a jóvenes inscritos como demandantes de empleo y en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

¿La clave? Que el contrato cumpla la normativa vigente y que la jornada sea completa o, como mínimo, del 75%. Además, la empresa debe estar al corriente de sus obligaciones con la Administración.

Cuánto puede recibir la empresa y qué complementos se pueden sumar

La subvención base puede alcanzar los 5.500 euros por contrato. Esta cuantía se aplica tanto a contratos indefinidos a jornada completa como a modalidades formativas, ya sean contratos para la práctica profesional o en alternancia.

Además, la cantidad puede aumentar en determinados casos. La ayuda suma 500 euros más si la persona contratada es mujer o tiene responsabilidades familiares. También puede incrementarse hasta en 1.000 euros cuando existan situaciones de especial vulnerabilidad, como familias numerosas o monoparentales.

Por otro lado, los autónomos que realicen su primera contratación pueden acceder a un extra de hasta 2.000 euros. Una ayuda que, dicho claro, puede venir muy bien para pequeños negocios que quieren contratar, pero necesitan reducir costes iniciales.

Cómo se solicita la subvención para contratar menores de 30 años

La solicitud debe tramitarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Comunidad de Madrid. Allí se presenta la documentación correspondiente y se formaliza la petición mientras exista disponibilidad presupuestaria.

Esto quiere decir que las empresas pueden acogerse a la ayuda en cualquier momento del año, siempre que cumplan los requisitos y haya fondos disponibles.

Otras comunidades también ofrecen ayudas para fomentar el empleo juvenil

Además de Madrid, otras comunidades autónomas cuentan con incentivos para reducir los costes laborales de las empresas que apuestan por el empleo joven.

En Andalucía, programas como Emplea-T contemplan subvenciones de entre 7.500 y 20.000 euros por contrato indefinido a menores de 30 años. En Galicia, por su parte, las ayudas pueden alcanzar los 16.625 euros en determinados grupos de cotización, especialmente en contratos formativos con una duración mínima de 12 meses.

Estos programas suelen exigir requisitos similares: estar inscrito como demandante de empleo, formar parte de Garantía Juvenil y mantener el puesto durante un periodo que suele rondar entre dos y tres años.