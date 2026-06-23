El kayak hinchable que triunfa cada verano en Decathlon cae 100 euros y dispara el interés de los compradores

La cadena deportiva deja a 199 euros un kayak hinchable VirtuFit para 2/3 personas, con bolsa de transporte, asientos incluidos y diseño pensado para playa, ríos, lagos o embalses.

Decathlon vuelve a lanzar una oferta llamativa justo cuando muchos consumidores buscan equipamiento para disfrutar de las vacaciones al aire libre. La compañía tiene rebajado el kayak hinchable VirtuFit 335 en color turquesa, un modelo para 2/3 personas que pasa de 299 euros a 199 euros, lo que supone un descuento de 100 euros hasta fin de existencias, según figura en la ficha del producto.

El artículo destaca por su formato inflable, una característica que facilita su transporte y almacenamiento frente a los kayaks rígidos. Una vez deshinchado, puede guardarse de forma compacta en la bolsa de transporte incluida, algo especialmente útil para quienes no tienen espacio en casa o no quieren depender de un vehículo grande para moverlo.

Decathlon baja el precio del kayak hinchable VirtuFit para 2/3 personas

La rebaja llega en plena temporada de escapadas a la playa, al río o a embalses, momentos en los que este tipo de productos aumenta su demanda. El kayak hinchable VirtuFit 335 está pensado tanto para paseos recreativos como para salidas deportivas suaves, según la descripción publicada por Decathlon.

La propia ficha indica que se trata de un kayak inflable, plegable y de 365 centímetros, con cuatro asas de transporte. También cuenta con dos asientos cómodos y espacio para una tercera persona en la zona central, por lo que puede encajar en planes de pareja, con amigos o en familia.

Otro punto que refuerza su atractivo es que puede utilizarse en agua dulce y salada, ya sea en ríos, lagos o mar. Esto amplía sus posibilidades durante el verano, cuando muchos usuarios buscan un producto versátil para distintos destinos sin hacer una inversión elevada.

Un kayak hinchable fácil de transportar para playa, río y embalse

La comodidad en el transporte es uno de los principales reclamos de este kayak. Decathlon señala que el modelo pesa 19 kilos y que incluye una bolsa para guardarlo tras su uso. Además, incorpora tres válvulas Boston para facilitar el inflado y desinflado, con una presión máxima permitida de 0,1 bar, equivalente a 1,5 PSI.

El diseño también incluye dos aletas deslizables para mejorar la estabilidad en el agua y cuerdas elásticas para sujetar pertenencias personales, como una bolsa estanca o pequeño material de apoyo. La ficha del producto menciona, además, una construcción de dos capas con cámara interior resistente y capa exterior preparada frente a la abrasión.

Con estas características, la oferta se sitúa como una opción interesante para quienes quieren iniciarse en el kayak sin optar por modelos rígidos, más complicados de transportar y almacenar.

La oferta de Decathlon estará disponible solo hasta agotar existencias

El descuento de 100 euros está marcado en la web de Decathlon con el aviso de disponibilidad hasta fin de existencias. El producto aparece vendido y enviado por Fitwinkel, Sporttrader, dentro del marketplace de la cadena deportiva.

La rebaja deja el precio final en 199 euros, una cifra que puede resultar especialmente atractiva en comparación con otros kayaks de varias plazas. Para quienes buscan un plan diferente durante las vacaciones, este tipo de embarcación hinchable permite salir a remar sin necesidad de una instalación compleja ni de un gran espacio de almacenaje.