Grado convoca plazas de auxiliar con la ESO y reserva una de las dos de turno libre a personas con discapacidad

Grado publica una convocatoria con tres puestos y dos vías de acceso. La tasa ordinaria es de 11,40 euros y contempla una exención específica.

El Ayuntamiento de Grado, en Asturias, ha activado la convocatoria de tres plazas de auxiliar administrativo con su publicación en el BOE. El anuncio del 5 de noviembre de 2026 distingue dos puestos de turno libre y uno de promoción interna. Dentro del acceso libre, una plaza está reservada a personas con discapacidad. La ESO permite cumplir el requisito académico general y las solicitudes disponen de veinte días hábiles desde el día siguiente.

Grado reparte las plazas entre acceso libre y promoción interna

El reparto determina a qué puesto puede aspirar cada persona. Existe una plaza ordinaria de turno libre, otra reservada a discapacidad y una tercera para promoción interna. Las bases prevén acumular al acceso libre ordinario las plazas que queden vacantes en los otros cupos. Esa acumulación depende de que falten aspirantes o no se supere el proceso correspondiente. Por tanto, no puede anunciarse desde el inicio que las tres estén disponibles sin restricciones. La distribución también diferencia esta convocatoria de las plazas de auxiliar en Toledo.

Los puestos pertenecen al subgrupo C2 de Administración General, subescala Auxiliar, como personal funcionario de carrera. Se requiere Graduado en ESO o equivalente, además de las condiciones generales de edad, nacionalidad, capacidad y habilitación. Quienes presenten una equivalencia deberán poder acreditarla mediante certificación del organismo competente. La promoción interna exige ser funcionario de carrera de la subescala Subalterna del propio Ayuntamiento y contar con dos años de servicio activo. Los candidatos solo pueden escoger uno de los turnos, libre o interno, según las bases.

El turno libre se decide con un test que incluye informática de oficina

Para las plazas libres, el sistema es oposición, sin concurso de méritos. El ejercicio obligatorio consta de cien preguntas, más diez de reserva, que deben contestarse en noventa minutos. Ochenta cuestiones corresponden al bloque jurídico del programa y veinte al bloque informático. Cada pregunta ofrece cuatro alternativas y una única respuesta válida. Los aciertos suman un punto y los errores descuentan 0,35 puntos. Las preguntas sin responder no añaden ni restan puntuación, de acuerdo con la regulación del ejercicio.

La parte informática menciona expresamente Windows 11 y Microsoft 365 en su versión de escritorio. El programa incluye herramientas de correo, tratamiento de textos y hojas de cálculo, además de organización administrativa y procedimiento. El reparto supone que una quinta parte de las preguntas ordinarias corresponde a informática. La plantilla provisional de respuestas se publicará en el tablón y la web municipal. Los aspirantes tendrán dos días hábiles para presentar alegaciones. Después se difundirá la plantilla definitiva junto con las calificaciones y las anulaciones acordadas.

La exención de los 11,40 euros mira a una fecha anterior al BOE

Los derechos de examen ascienden a 11,40 euros. Las bases eximen del pago a quienes estuvieran inscritos como demandantes de empleo cuando se publicaron en el BOPA. Esa publicación autonómica tuvo lugar el 20 de julio de 2026. No basta con trasladar automáticamente la comprobación al anuncio estatal de noviembre. La condición debe justificarse mediante el certificado del servicio público de empleo correspondiente. La fecha concreta importa para determinar si una persona reúne el supuesto de exención, aunque el plazo de inscripción empiece ahora.

La solicitud debe acompañarse de identificación y justificante de pago o acreditación de la exención. La instancia se presenta en el Registro General, en la sede electrónica o mediante las restantes vías legales admitidas. El horario presencial indicado es de nueve de la mañana a dos de la tarde. Quienes elijan internet pueden preparar previamente su identificación mediante certificado digital. El formulario permite declarar el cumplimiento de los requisitos; la acreditación documental completa se exigirá en la fase correspondiente.

Las listas de admisión y los avisos municipales marcarán los siguientes pasos

El anuncio estatal abre veinte días hábiles contados desde el 6 de noviembre. Las bases publicadas en el BOPA contienen las instrucciones completas y el temario. La relación provisional de admitidos y excluidos se publicará por los canales previstos. Habrá diez días hábiles de subsanación desde su publicación. Cada aspirante deberá comprobar tanto las exclusiones como su presencia entre los admitidos. No figurar en ninguna de las relaciones también requiere actuación dentro del plazo correspondiente.

Tras la selección, el Ayuntamiento propondrá el nombramiento según las puntuaciones y el número de plazas disponible. Las personas seleccionadas deberán aportar los originales y acreditaciones requeridos dentro del plazo que se les comunique. Entre ellos figuran titulación, identificación, capacidad funcional y documentación relativa al turno elegido. Las bases no anuncian una remuneración mensual cerrada, sino las retribuciones asociadas a los puestos. Los siguientes avisos pueden consultarse en el apartado municipal de empleo, junto con el expediente y la documentación del proceso.