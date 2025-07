Ya están aquí las nuevas señales verdes de tráfico que no multan pero sí advierten

Si eres de los que piensan que las señales de tráfico no pueden sorprenderte más, quizás deberías ir preparando tus ojos para la nueva señal de velocidad que está comenzando a aparecer en algunas carreteras, especialmente en Francia. Esta señal es similar a las tradicionales que indican los límites de velocidad, pero con un detalle que, de primeras, podría desconcertar a más de uno: el borde verde.

¿Por qué el borde verde?

En el sistema tradicional de señales de tráfico, nos hemos acostumbrado a ver bordes rojos en las señales que indican límites de velocidad, pues el color rojo tiene una connotación clara: prohibición, peligro, algo que no se puede hacer. El verde, en cambio, nunca había sido utilizado en este contexto. Ahora, con las nuevas señales, el verde no implica una obligación, sino todo lo contrario: es una recomendación.

Estas señales con bordes verdes indican una velocidad recomendada para garantizar la seguridad en determinados tramos de la carretera. No son límites obligatorios que vayan a ser sancionados, por lo que no se corre el riesgo de recibir una multa si decides no seguir la recomendación. Esto puede parecer un alivio, pero la confusión está en el aire, sobre todo porque se está empezando a ver una mezcla de señales de bordes rojos y verdes en algunas zonas, lo que genera un pequeño caos de interpretación.

¿Dónde se están viendo estas señales?

Aunque en principio las señales verdes han aparecido en las carreteras francesas, es posible que se extiendan a otros países de Europa. De hecho, desde la Convención de Viena de 1968, se estableció un sistema uniforme de señalización en Europa para que la conducción fuera más similar en todos los países. Sin embargo, a pesar de este acuerdo internacional, el Reglamento General de Circulación en España aún no ha adoptado esta novedad, lo que podría generar cierta confusión en los conductores españoles.

¿Cómo afecta esto a los conductores?

Lo que podría generar más confusión es que en algunas zonas se están instalando tanto señales con bordes rojos como verdes, lo que podría llevar a interpretar erróneamente que ambas tienen el mismo nivel de importancia. Sin embargo, es importante recordar que, legalmente, la señal con el borde rojo es la que tiene prevalencia, ya que siempre implica una obligación. El borde verde, por su parte, sigue siendo solo una recomendación.

¿Qué hacer si te encuentras una de estas señales?

Si te encuentras con una señal de borde verde, no te alarmes: no estás obligado a seguir la velocidad indicada. Sin embargo, es recomendable hacerlo para garantizar tu seguridad y la de los demás. De todas maneras, mantén siempre en cuenta que, en caso de duda, las señales de borde rojo prevalecen, y el límite de velocidad será el que debas seguir obligatoriamente.

Es probable que, con el tiempo, estas señales se integren de forma más clara en el sistema de tráfico europeo, pero por ahora, la clave es estar atento y no dejarse confundir entre las recomendaciones y las prohibiciones.