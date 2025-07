Dejó un trabajo seguro para alquilar pisos en Airbnb y ahora factura más de 30.000 euros mensuales con solo 28 años

Seguro que alguna vez has sentido que tu trabajo no te desafía lo suficiente, que estás estancado en una rutina sin mucho margen de maniobra. Pues bien, esa misma sensación la vivió Saadia Touzri, una joven de 28 años, antes de dar el paso más importante de su vida: dejar su trabajo fijo para lanzarse a emprender en el mundo del alquiler de Airbnbs. Lo que parecía un riesgo, hoy le reporta más de 30.000 euros al mes. Y si tú también te has planteado cambiar de rumbo, sigue leyendo, porque su historia podría inspirarte.

¿Por qué Saadia dejó su trabajo?

Saadia se graduó en Administración de Empresas y, en 2017, comenzó a trabajar en una gran empresa en el departamento de compras. Aunque el trabajo parecía cómodo y sin problemas interpersonales, pronto se dio cuenta de que no se sentía desafiada. Intentó cambiar de área, se pasó a la gestión de proyectos, pero el resultado fue el mismo: no sentía que estaba construyendo algo propio.

“Quería hacer más, quería emprender”, comenta Saadia. Así que, en 2019, junto a su novio, decidió dar el gran paso: montar un negocio de alquiler de pisos a través de Airbnbs. La idea no era comprar propiedades, sino alquilarlas y luego subarrendarlas. La pareja quería algo que les permitiera tener más libertad económica y tiempo para viajar, algo que no podían obtener con un empleo fijo.

El inicio del negocio: entre la pandemia y la incertidumbre

En 2020, con la pandemia de la gripe aviar complicando las cosas, la pareja logró alquilar su primer piso para Airbnb. Aunque las reservas comenzaron a llegar, la crisis sanitaria redujo considerablemente la demanda de alojamiento, lo que les obligó a pausar sus planes.

Pero Saadia y su novio no se rindieron. A finales de 2020, decidieron retomar el negocio y, en poco tiempo, ampliaron su portafolio a tres pisos. Desde allí, el crecimiento fue imparable: en 2021 llegaron a 10 propiedades.

¿Cómo logran gestionar tantas propiedades?

Saadia y su novio comenzaron a profesionalizar el negocio y, para ello, fundaron su propia empresa. Aunque Saadia seguía trabajando como gestora de proyectos, se implicó cada vez más en la gestión de los pisos, mientras su novio se encargaba del día a día del negocio. Con el tiempo, la pareja también empezó a colaborar con empresas inmobiliarias y promotores para transformar espacios comerciales en apartamentos.

“Hay que cumplir con ciertos requisitos para cada piso, como la ubicación o la adecuación al público objetivo”, explica Saadia. Por ejemplo, en Allgäu, donde la mayoría de los clientes son familias, adaptaron los pisos con comodidades como cambiadores, mientras que en el Lago de Constanza, donde predominan los huéspedes mayores, priorizaron la accesibilidad.

¿Qué requisitos deben cumplir los pisos para ser rentables?

Saadia y su pareja se fijan en varios factores para determinar si un piso será rentable. Aquí te dejamos los principales criterios:

Ubicación: Se aseguran de que haya suficiente demanda de turistas en la zona y que la competencia no sea excesiva. Tipo de cliente: Adaptan los pisos según el tipo de público. En zonas de familia, incorporan comodidades como cambiadores, mientras que en destinos para mayores, la accesibilidad es clave. Normativa legal: En algunas ciudades hay restricciones para alquilar pisos como Airbnbs, por lo que siempre cumplen con las leyes locales.

¿Qué tan rentable es su modelo de negocio?

Saadia comenta que su objetivo inicial era cubrir los gastos fijos (alquiler, wifi, etc.) de cada propiedad en la primera semana de cada mes. En general, lo logran con los pisos más baratos, pero con los más caros, puede tardar un poco más. En cuanto a ingresos, en junio de 2025 lograron facturar 31.000 euros, y para julio esperan superar los 42.000 euros.

Actualmente, Saadia tiene 16 propiedades en su cartera. Este fue el número que se había fijado como meta para dejar su trabajo de gestora de proyectos, y finalmente lo ha conseguido. Hace unas semanas, Saadia presentó su dimisión en la empresa donde trabajaba. A pesar de que sus padres no compartían su decisión, Saadia siempre supo que su futuro pasaba por ser su propia jefa. Después de un período de preaviso, se dedicará a tiempo completo a su negocio, con su novio. Aunque al principio solo se pagarán lo suficiente para vivir, tienen claro que reinvertirán la mayor parte de los beneficios en el crecimiento del negocio.

¿Qué viene ahora para Saadia?

Para Saadia, esto es solo el principio. Con 16 propiedades en su portafolio, está decidida a seguir ampliando su negocio y continuar con su formación. Hace poco lanzaron un curso online para enseñar a otros cómo ganar dinero con el alquiler vacacional. A través de su cuenta de TikTok, donde ya tienen casi 34.000 seguidores, están ayudando a más personas a emprender en este sector.

En resumen: Saadia Touzri ha pasado de trabajar en una oficina a gestionar 16 propiedades, generando más de 30.000 euros al mes. Con perseverancia, visión de futuro y la disposición a adaptarse a los cambios, Saadia ha logrado cumplir su sueño de ser su propia jefa y vivir de su negocio inmobiliario. Y, por si te lo preguntas, 16 propiedades no son el final: su ambición es seguir creciendo.