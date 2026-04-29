Ya está en vigor la nueva norma en hostelería: España obliga a cerrar terrazas si hace demasiado calor

Los bares y restaurantes deberán actuar cuando las temperaturas pongan en riesgo la salud de sus trabajadores. La medida afecta especialmente a las terrazas que no cuenten con sistemas suficientes para mitigar el calor.

Las olas de calor han dejado de ser episodios aislados en España. Cada vez son más frecuentes, intensas y prolongadas, con temperaturas que pueden superar fácilmente los 40 grados en muchas zonas del país. Ante este nuevo escenario, la hostelería ha incorporado cambios en su marco laboral para proteger a quienes trabajan en terrazas, cocinas y espacios sin climatización adecuada.

Qué deben hacer los bares ante alertas de calor extremo en España

Sindicatos y patronales han acordado modificar el VI Acuerdo Laboral de ámbito Estatal de Hostelería, conocido como ALEH, firmado el 13 de abril de 2026. El objetivo es adaptar las condiciones laborales a los nuevos riesgos derivados del clima.

¿Qué cambia para los trabajadores? Las empresas deberán incluir medidas específicas dentro de sus planes de prevención de riesgos laborales. Esto significa que, cuando existan alertas meteorológicas adversas, especialmente por calor extremo, los negocios tendrán que valorar si se puede trabajar con seguridad.

Dicho de forma sencilla: si las condiciones no son seguras, no vale seguir como si nada.

Situación en el local Medida que deberá valorarse Calor extremo con alerta meteorológica Evaluar si se puede trabajar con seguridad Terraza sin sombra, ventilación o refrigeración suficiente Reducir o suspender temporalmente la actividad Riesgo para la salud de los trabajadores Aplicar medidas preventivas antes de continuar

Por lo tanto, la actividad en el exterior dependerá de si el establecimiento puede garantizar unas condiciones adecuadas para su plantilla.

Cuándo tendrán que cerrar las terrazas y qué medidas previas aplicar

Uno de los puntos más relevantes afecta directamente a las terrazas. Si no cuentan con sistemas adecuados para reducir el calor, como sombras suficientes, ventilación o mecanismos de refrigeración, no se podrá prestar servicio en el exterior durante las horas más críticas.

Esto no implica que todas las terrazas tengan que cerrar automáticamente cada vez que haga calor. Antes de llegar a ese punto, la normativa establece que deberán intentarse otras medidas organizativas. Entre ellas, se encuentran las siguientes:

Adaptar los horarios para evitar las horas centrales del día.

Reorganizar los turnos de trabajo.

Limitar el tiempo de exposición de los empleados.

Garantizar hidratación y ropa adecuada.

Estas medidas buscan reducir el riesgo antes de suspender la actividad. No obstante, si el calor sigue suponiendo un peligro para la salud, el negocio deberá reducir el servicio o cerrar temporalmente la terraza mientras dure la situación de riesgo.

Qué sanciones pueden afrontar los negocios que incumplan estas obligaciones

El incumplimiento puede tener consecuencias importantes para los establecimientos. Obligar a trabajar en condiciones que pongan en riesgo la salud puede derivar en sanciones elevadas por parte de la Inspección de Trabajo.

Esto será especialmente relevante cuando la situación coincida con días en los que existan alertas oficiales de nivel alto. En esos casos, no actuar ante el riesgo puede salir caro, y nunca mejor dicho.

En consecuencia, los bares y restaurantes deberán prestar más atención a las condiciones reales de trabajo durante los episodios de calor extremo. La clave estará en prevenir, reorganizar la actividad y proteger a quienes trabajan en los momentos de mayor exposición.