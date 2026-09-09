Vodafone plantea un ERE que podría afectar al 20% de su plantilla en España

UGT y STC-Fetico rechazan el ajuste, que podría afectar al 20% de una plantilla formada por unas 900 personas.

Vodafone Intelligent Solutions, conocida como VOIS, ha comunicado un despido colectivo que podría alcanzar a 180 trabajadores en España. La cifra representa el 20% de una plantilla cercana a 900 personas. El periodo de consultas comenzará el 9 de septiembre. La división tecnológica mantiene su principal centro español en Málaga y continúa integrada en Vodafone Group.

La empresa deberá entregar la documentación del expediente

Los sindicatos señalan que todavía esperan la memoria explicativa y el informe técnico. Esos documentos deberán precisar las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas invocadas. También tendrán que identificar los centros, las áreas y los criterios utilizados para seleccionar a las personas afectadas.

La cifra de 180 constituye un máximo inicial. No significa que esos despidos estén ejecutados ni que exista ya una lista definitiva. Durante el periodo de consultas pueden reducirse las salidas, introducirse voluntariedad o estudiarse medidas alternativas. La representación laboral deberá recibir información suficiente para negociar.

Los sindicatos cuestionan la justificación

UGT, sindicato mayoritario en VOIS España, considera que el ajuste resulta innecesario frente a la carga de trabajo existente. STC-Fetico también reclama retirar el expediente hasta que la empresa acredite su necesidad. Ambas organizaciones analizarán la documentación cuando comience formalmente la negociación.

VOIS presta servicios tecnológicos, de ciberseguridad, analítica y transformación digital al grupo Vodafone. No formó parte de la compra de Vodafone España realizada por Zegona en 2024. La compañía permaneció vinculada a la matriz británica y cuenta con presencia en distintas sedes españolas.

Qué derechos tienen los empleados durante un ERE

El despido colectivo exige un periodo de consultas con la representación de los trabajadores. La negociación debe abordar las posibilidades de evitar o reducir los ceses. También puede incluir indemnizaciones, recolocaciones, formación y criterios de prioridad de permanencia.

Si finalmente existen despidos, cada empleado recibirá una comunicación individual. La indemnización mínima legal por causas objetivas es de 20 días por año, con doce mensualidades. Un acuerdo puede mejorarla. Cualquier afectado puede consultar los plazos para impugnar despidos.

El plazo general para demandar es de veinte días hábiles desde la efectividad del despido. Firmar el finiquito como no conforme permite dejar constancia del desacuerdo. La prestación por desempleo dependerá de las cotizaciones acumuladas. También conviene diferenciar la indemnización del resultado del despido improcedente.