La Voge SR450X llega con motor bicilíndrico, 42 CV y un precio 8.000 euros inferior al de una TMAX

El nuevo crossover para el A2 incorpora cámaras, suspensiones regulables y ayudas poco habituales. Costará 8.011 euros menos que la Yamaha TMAX.

Voge comenzará a vender en España la SR450X en septiembre de 2026 por 6.288 euros. La marca acompaña el lanzamiento con cinco años de garantía y un seguro incluido, sujeto a condiciones. Su motor bicilíndrico de 398 cc entrega 42 CV, una cifra compatible con el permiso A2. La propuesta combina desplazamientos urbanos, viajes y escapadas por pistas sencillas, con una dotación poco habitual en este precio.

El motor bicilíndrico de 42 CV encaja en el permiso A2

La SR450X utiliza un propulsor bicilíndrico paralelo de 398 cc, refrigeración líquida, ocho válvulas e inyección electrónica. Entrega 42 CV a 8.000 rpm y 44 Nm a 5.750 rpm. La transmisión automática CVT mantiene el manejo propio de un scooter. Voge homologa un consumo de 4,3 litros cada 100 kilómetros y ofrece dos modos de conducción.

Los 42 CV equivalen a unos 30,9 kW, por debajo del límite de 35 kW fijado para el permiso A2. La relación potencia-peso también queda dentro del máximo legal con los 198 kilos sin gasolina declarados por la marca. Por potencia, no necesita un kit de limitación para entrar en el techo de esta licencia. Esta configuración amplía la oferta de motos automáticas para el A2 dirigidas a usuarios que buscan comodidad y prestaciones medias.

Radar, cámaras y suspensiones regulables para ampliar sus posibilidades

El equipamiento es uno de sus principales argumentos. Incluye radar de ángulo muerto, alerta de posible alcance y cámaras delantera y trasera. Añade pantalla TFT de siete pulgadas, mirroring, arranque sin llave y control de presión de neumáticos. También incorpora parabrisas eléctrico, puños calefactables, asiento del conductor calefactable e iluminación completa mediante LED. El aviso de frenada de emergencia completa las principales ayudas de seguridad.

La parte ciclo combina horquilla y amortiguadores Kayaba regulables, freno delantero J.Juan y freno trasero Nissin. El ABS y el control de tracción pueden desconectarse para circular fuera del asfalto. Las llantas tubeless de radios miden 17 pulgadas delante y 14 detrás. La distancia libre alcanza 180 milímetros y el asiento queda a 795 milímetros. El depósito admite 18 litros y bajo el asiento caben un casco integral y otro tipo jet. Por sus 2.165 milímetros de longitud, parece priorizar estabilidad y capacidad viajera frente a la agilidad de un scooter urbano ligero.

Precio frente a Zontes 368G, Honda X-ADV y Yamaha TMAX

El precio sitúa a la Voge entre dos niveles. Cuesta 696 euros más que la Zontes 368G ETC MY26, según las tarifas oficiales consultadas. Frente a la Honda X-ADV ahorra 7.212 euros. La diferencia con la Yamaha TMAX alcanza 8.011 euros, alrededor del 56%. La comparación debe considerar que cilindrada, potencia, transmisión y posicionamiento no son equivalentes.

Modelo Precio oficial consultado Motor Potencia Voge SR450X 6.288 euros Bicilíndrico de 398 cc 42 CV Zontes 368G ETC MY26 5.592 euros Monocilíndrico de 367,6 cc 38,8 CV Honda X-ADV 13.500 euros Bicilíndrico de 745 cc 59 CV Yamaha TMAX 14.299 euros Bicilíndrico de 562 cc 47,6 CV

La fuente de referencia citaba 4.888 euros para la Zontes 368G. Sin embargo, la web oficial muestra ahora 5.592 euros para la versión 368G ETC MY26. Esa actualización reduce la diferencia frente a la Voge, que ofrece 3,2 CV adicionales y un motor bicilíndrico. La X-ADV utiliza transmisión DCT y la TMAX mantiene un enfoque deportivo prémium, por lo que no son rivales idénticos.

Cinco colores, garantía ampliada y financiación de lanzamiento

Voge ofrecerá la SR450X en verde, blanco, gris, negro y azul. El precio recomendado incluye IVA, transporte y seguro, pero excluye gestoría, tasas e impuesto municipal. La financiación publicada parte de 90 euros mensuales, con una entrada de 1.023,13 euros y una cuota final de 3.165,63 euros. El precio total a plazos asciende a 7.338,76 euros bajo las condiciones anunciadas hasta el 31 de octubre de 2026.

La garantía comercial alcanza cinco años. La ampliación de dos años exige realizar todas las revisiones y reparaciones en servicios oficiales, con un máximo de 75.000 kilómetros. El seguro incluido contiene condiciones según edad, antigüedad del permiso y territorio. Por configuración, encaja mejor con quienes buscan un scooter A2 para uso diario y viajes. Quien la use en carretera también puede consultar la baliza V16 en motos para conocer las reglas ante una avería.

Las condiciones completas figuran en la ficha oficial de la SR450X.