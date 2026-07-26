Vive solo desde hace más de 30 años en una aldea de Asturias y su 94 cumpleaños termina con un consejo inolvidable a los jóvenes

El asturiano lleva más de tres décadas viviendo aislado, sin carretera ni electricidad. Por su 94 cumpleaños recibió un mensaje de Rosario Flores, la cantante a la que siempre había deseado conocer.

Federico ha celebrado sus 94 años en la aldea de las montañas asturianas donde permanece como único habitante. Rodeado de animales, vegetación y antiguas casas vacías, mantiene una forma de vida ligada al campo que ha ganado notoriedad gracias al canal de YouTube Hilux Aventura.

Federico vive solo en una aldea asturiana sin carretera ni electricidad

Sus jornadas transcurren entre el cuidado de las vacas, los paseos por el monte y las tareas necesarias para mantener su vivienda. La electricidad, el agua corriente y el acceso por carretera nunca llegaron hasta este pequeño núcleo rural, situado en un entorno cuya ubicación exacta no se difunde para proteger su tranquilidad.

Álvaro, responsable de Hilux Aventura, explica que Federico dejó de ser únicamente el protagonista de uno de sus reportajes. Con el paso del tiempo se convirtió en uno de sus amigos y comenzó a visitarlo sin cámaras. Esta vez decidió grabar el encuentro porque llevaba una sorpresa preparada para su cumpleaños.

El mensaje de Rosario Flores que convirtió su cumpleaños en un día inolvidable

El regalo no fue casual. Federico había manifestado varias veces su admiración por Rosario Flores y su deseo de que la cantante acudiera algún día a conocer la aldea.

Álvaro consiguió que la artista le enviara un vídeo personal. En la grabación, Rosario Flores le trasladaba su cariño, agradecía que la hubiera elegido como su cantante favorita y aseguraba que intentaría visitarlo. Federico observó el mensaje con una emoción visible y apenas pudo ocultar su sorpresa.

La felicitación permitió que uno de sus mayores deseos estuviera presente en una celebración marcada por las muestras de afecto recibidas desde distintos puntos de España.

Su consejo a los jóvenes reivindica la vida rural frente a la ciudad

Durante el reencuentro, Federico también reflexionó sobre los cambios experimentados por la sociedad. Desde su experiencia personal, relacionó la resistencia física de generaciones anteriores con una alimentación más sencilla y con el movimiento constante que exigían el ganado y los trabajos de la montaña.

El asturiano reconoció que sufrió dolores de espalda debido al esfuerzo acumulado durante décadas. Después dejó un consejo dirigido a quienes buscan su futuro lejos del medio rural: «Aconsejo a los jóvenes que se adapten a una vida normal en la montaña y que se dejen de tanta ciudad».

La historia de Federico muestra el abandono de los pueblos asturianos

Su testimonio refleja la situación de numerosas aldeas que han perdido población, actividad económica y servicios hasta quedar prácticamente vacías. Federico ha explicado en otras conversaciones que la falta de trabajo y el cierre de las minas empujaron a muchos vecinos a marcharse.

Él continúa vinculado a la casa de piedra, los animales y el paisaje en el que ha desarrollado toda su vida. Su permanencia mantiene viva la memoria de un pueblo y de una forma de trabajar que apenas conserva representantes.