España da un paso hacia la carrera espacial con un complejo industrial de más de 700.000 metros cuadrados en Elche

PLD Space proyecta una inversión inicial de 65 millones de euros para fabricar en serie el lanzador MIURA 5. El campus contará con instalaciones industriales, oficinas, residencia temporal, zonas deportivas y aparcamiento para más de 1.600 vehículos.

La futura megafactoría de cohetes de Elche ha entrado en una fase administrativa decisiva. La Generalitat Valenciana tramita como Proyecto de Interés Autonómico el complejo de PLD Space en Les Vallongues, dentro del desarrollo Porta d’Elx. El ámbito ocupará 720.821 metros cuadrados y las obras de su primera fase tendrán una duración estimada de entre 22 y 24 meses. La empresa espera comenzar los trabajos a principios de 2027, siempre que obtenga los permisos necesarios.

El MIURA 5 no es un satélite, sino un lanzador orbital reutilizable diseñado para transportar pequeños satélites al espacio. La nueva fábrica permitirá pasar de la producción de prototipos a un modelo industrial con mayor capacidad de fabricación y ensamblaje.

Un campus aeroespacial de 720.821 metros cuadrados para fabricar el MIURA 5

La instalación principal será una nave industrial de 95.130 metros cuadrados, preparada para producir, integrar y almacenar vehículos aeroespaciales de grandes dimensiones. A ella se sumará un edificio técnico de más de 26.500 metros cuadrados para maquinaria, sistemas energéticos y equipos de alta precisión.

El campus también tendrá cerca de 25.000 metros cuadrados de oficinas corporativas. Ingeniería, investigación, desarrollo, gestión administrativa, logística y producción quedarán concentradas en un mismo emplazamiento, próximo al aeropuerto de Alicante-Elche y a las principales conexiones viarias.

El proyecto se ejecutará en tres fases. Las ampliaciones posteriores aumentarán la superficie industrial, incorporarán nuevas oficinas y permitirán construir una residencia temporal para empleados, con alojamiento de tipo hotelero y bungalows.

Guardería, zonas deportivas y aparcamiento solar para atraer empleo cualificado

Uno de los elementos más singulares será la escuela infantil de primer ciclo destinada al personal del complejo. Tendrá cuatro aulas para menores de entre uno y tres años, patio exterior, comedor y una sala polivalente para reuniones, administración y atención a las familias.

La zona deportiva incluirá pistas de pádel y pickleball, espacios para crossfit, Hyrox y calistenia, vestuarios, cafetería, terrazas de descanso y áreas verdes ajardinadas. También se proyecta un aparcamiento con más de 1.600 plazas y cubiertas equipadas con paneles solares.

La inversión, los plazos y los empleos previstos en la nueva fábrica

La primera fase movilizará una inversión privada de 65 millones de euros. Durante la construcción, la memoria económica calcula 713 empleos directos y alrededor de 1.700 puestos inducidos en actividades como logística, transporte, servicios y hostelería.

Los escenarios de funcionamiento contemplan entre 500 y 2.000 empleos directos, además de hasta 4.000 puestos indirectos en la cadena de suministro aeroespacial. Son estimaciones asociadas al desarrollo completo del campus y no procesos de contratación ya abiertos.

PLD Space comunicó en marzo que contaba con 460 trabajadores y que preveía incorporar cerca de 90 profesionales durante 2026. La empresa mantiene contactos con centros de Formación Profesional para captar perfiles especializados en metal, soldadura, materiales compuestos y control de calidad.

Mitsubishi refuerza la expansión internacional de PLD Space y el MIURA 5

El crecimiento industrial estará respaldado por la ronda de financiación de 180 millones de euros cerrada por PLD Space y liderada por Mitsubishi Electric. La compañía japonesa aportó 50 millones y tendrá acceso prioritario a los servicios de lanzamiento del MIURA 5 para sus proyectos de pequeños satélites en Japón y otros mercados asiáticos.

El complejo situará a Elche dentro de la cadena internacional de lanzamiento de satélites y reforzará la capacidad española para fabricar vehículos orbitales desde territorio naciona