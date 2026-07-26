Apagar el aire acondicionado cada vez que baja la temperatura no siempre reduce el gasto y los expertos explican el motivo

Los encendidos y apagados muy frecuentes pueden restar eficiencia al sistema, especialmente en los equipos con tecnología inverter. Los especialistas aconsejan elevar la temperatura programada antes de desconectar el aparato, aunque esta recomendación no se aplica cuando la vivienda queda vacía durante varias horas.

Apagar el aire acondicionado en cuanto aparece una ligera sensación de frío parece una forma rápida de ahorrar electricidad. Sin embargo, repetir esta operación cada pocos minutos puede provocar el efecto contrario, ya que obliga al equipo a interrumpir su funcionamiento y comenzar un nuevo ciclo poco después.

La empresa especializada en climatización JJ Aires Acondicionados ha advertido sobre este hábito habitual durante los meses de verano. “Si apagas el aire acondicionado cada que te da frío no estás ahorrando energía, estás haciendo exactamente lo contrario”, asegura.

Por qué apagar y encender el aire acondicionado de forma constante eleva el consumo

El compresor es el elemento encargado de hacer circular el refrigerante y uno de los componentes con mayor demanda eléctrica del aparato. Cada nuevo arranque genera un aumento puntual de potencia y somete al sistema a otro ciclo de funcionamiento.

Ese pico instantáneo no significa que mantener el aire encendido durante todo el día siempre resulte más barato. La factura depende también de la potencia utilizada y del tiempo total de funcionamiento. Lo que sí está documentado es que los ciclos cortos y frecuentes introducen pérdidas de eficiencia en los sistemas de refrigeración.

“Cada vez que apagas y enciendes el equipo se producen unos picos de consumo eléctrico y un mayor desgaste mecánico”, señalan desde la compañía.

La tecnología inverter ajusta la potencia sin repetir tantos arranques del compresor

Los aparatos inverter están diseñados para modificar la velocidad del compresor según las necesidades de la estancia. Cuando la habitación se acerca a la temperatura seleccionada, el equipo reduce progresivamente su potencia en lugar de trabajar siempre al máximo o detenerse por completo.

Este funcionamiento permite mantener una temperatura más estable y reducir las pérdidas asociadas a los ciclos continuos de encendido y apagado. El Departamento de Energía de Estados Unidos señala que los compresores de velocidad variable pueden funcionar a menor capacidad y adaptar la refrigeración a la carga térmica de la habitación.

Cuando el ambiente resulta demasiado frío, una opción más eficiente es subir uno o dos grados el termostato y mantener activado el modo automático.

La temperatura del aire acondicionado cambia según el confort y el ahorro energético

JJ Aires Acondicionados recomienda programar el equipo entre 23 y 24 grados para mantener un funcionamiento estable. No obstante, esa franja no representa una temperatura universal para todos los hogares.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía considera que 26 grados o más pueden ser suficientes para conservar el confort en una vivienda utilizando ropa ligera. También calcula que una variación de un grado puede generar un ahorro aproximado del 7% en climatización.

Por tanto, una persona que sienta frío a 23 grados puede elevar el termostato hasta los 25 o 26 grados. Además de reducir la demanda eléctrica, evitará tener que manipular constantemente el mando.

Cuándo sí merece la pena apagar el aire acondicionado por completo

La recomendación de mantener un funcionamiento estable se refiere a interrupciones muy breves mientras la habitación continúa ocupada. Si nadie permanecerá en la vivienda durante varias horas, dejar el aparato refrigerando una estancia vacía aumentará el gasto total.

ENERGY STAR aconseja reducir la climatización cuando no sea necesaria y utilizar termostatos programables para adaptar el funcionamiento a los horarios del hogar.

También ayudan a contener el consumo la limpieza periódica de los filtros, el cierre de puertas y ventanas y el uso de persianas o toldos durante las horas de mayor radiación solar.