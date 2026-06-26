Ver Uruguay-España del Mundial sin madrugar: RTVE anuncia una medida especial

La cadena pública mantendrá el directo del partido de la Selección Española a las 02:00 horas, pero lo repondrá completo el sábado por la mañana para los espectadores que no puedan verlo de madrugada.

RTVE ha decidido mover su parrilla ante el complicado horario del Uruguay-España del Mundial FIFA 2026, que se disputará en la madrugada del viernes al sábado 27 de junio a las 02:00 horas en horario peninsular. La 1 ofrecerá el encuentro en directo y, además, lo reemitirá íntegramente por la mañana, entre las 11:20 y las 13:05 horas.

La medida busca facilitar el seguimiento de uno de los partidos más importantes de la fase de grupos para la Selección Española, que llega a la última jornada del Grupo H con opciones de cerrar el liderato antes de afrontar la fase eliminatoria. El partido se juega en Guadalajara, México, lo que explica la diferencia horaria y la emisión en plena madrugada para España.

La 1 reemitirá completo el Uruguay-España del Mundial este sábado por la mañana

El encuentro entre Uruguay y España podrá verse primero en directo en La 1 y RTVE Play desde las 02:00 horas. Para quienes no puedan seguirlo a esa hora, TVE ha programado una redifusión completa el sábado por la mañana, en una franja mucho más accesible para el público español.

Según la programación avanzada, la reposición arrancará a las 11:20 horas y terminará a las 13:05 horas. A esa hora ya se conocerá el resultado, pero los espectadores podrán ver el partido completo, con todas las jugadas y sin depender de los resúmenes posteriores.

Este cambio supone una modificación en la programación habitual de la mañana del sábado en La 1. La redifusión del partido ocupará parte del espacio que normalmente se reserva a reposiciones de ‘Viaje al centro de la tele’, antes de la emisión de ‘D Corazón’.

Así queda la programación de La 1 durante la madrugada del sábado

La 1 mantendrá una cobertura especial durante la madrugada con motivo del partido de España en el Mundial. La emisión comenzará antes del encuentro con el previo oficial y continuará tras el pitido final con el post partido. La programación prevista para la madrugada queda así:

23:40 horas: ‘Camino a Nueva York’

01:45 horas: Previo Mundial FIFA 2026

02:00 horas: Uruguay-España

04:00 horas: Post partido

04:35 horas: ‘Noticias 24 Horas’

RTVE también ofrece el partido a través de RTVE Play, donde la corporación está emitiendo los principales encuentros del Mundial y todos los partidos de la Selección Española.

Horario de la redifusión del España-Uruguay y cambios en la mañana

La mañana del sábado también quedará alterada por esta decisión. La 1 emitirá primero una reposición de ‘Viaje al centro de la tele’ a las 10:30 horas, pero después dará paso al partido completo entre Uruguay y España. La parrilla prevista para la mañana será la siguiente:

10:30 horas: ‘Viaje al centro de la tele’

11:20 horas: Uruguay-España, redifusión

13:05 horas: ‘D Corazón’

14:55 horas: ‘Telediario 1’

El duelo corresponde a la tercera jornada del Grupo H y tendrá importancia directa para definir la posición final de España en la clasificación. En el Mundial 2026, los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzan a la ronda de dieciseisavos, una novedad del formato ampliado a 48 selecciones.