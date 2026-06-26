Últimos días para solicitar las ayudas para vehículos de movilidad personal eléctricos de hasta 300 euros

El Ayuntamiento de Tres Cantos mantiene abierto el plazo para solicitar las subvenciones destinadas a vecinos que hayan adquirido un vehículo de movilidad personal eléctrico nuevo. La convocatoria cubre patinetes certificados por la DGT y bicicletas con sistema de asistencia al pedaleo.

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha activado una nueva convocatoria de ayudas para fomentar la micromovilidad y los desplazamientos sostenibles dentro del municipio. La línea está dirigida a personas físicas mayores de edad, empadronadas en la localidad, que hayan comprado un vehículo nuevo entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

La ayuda se puede pedir hasta el 30 de junio de 2026 y cuenta con un crédito municipal de 14.900 euros. Las solicitudes se tramitan de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, dentro del apartado de ayudas y subvenciones.

Quién puede pedir la ayuda para patinete eléctrico o bicicleta eléctrica en Tres Cantos

Podrán acceder a estas subvenciones las personas mayores de edad empadronadas en Tres Cantos que cumplan los requisitos de la convocatoria. Además, deberán mantenerse en el padrón municipal hasta que finalice el periodo de presentación de solicitudes.

El vehículo adquirido tiene que ser nuevo. La convocatoria incluye dos tipos: patinetes eléctricos certificados por la Dirección General de Tráfico y bicicletas con sistema de asistencia eléctrica al pedaleo. Quedan fuera los vehículos de segunda mano, los destinados a competición y otros dispositivos no incluidos en las bases, como monociclos eléctricos, hoverboards, monopatines eléctricos, segways o similares.

Los solicitantes también deben estar al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Tres Cantos. Tampoco podrán tener deudas por reintegro de subvenciones anteriores ni estar afectados por las prohibiciones previstas en la Ley General de Subvenciones.

Cuánto dinero se puede recibir y qué vehículos quedan fuera de la subvención

La cuantía aprobada por el Ayuntamiento es de 100 euros para la compra de patinetes eléctricos certificados por la DGT y de 300 euros para bicicletas con asistencia eléctrica al pedaleo. Las solicitudes se atenderán por orden de entrada en el Registro municipal hasta agotar el crédito disponible.

Uno de los puntos más importantes es la fecha de la factura. Para que la compra sea válida, debe estar fechada entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026, según las bases de la convocatoria y el extracto oficial publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Estas subvenciones son incompatibles con otras ayudas públicas concedidas para la misma inversión y finalidad. Por tanto, el solicitante no podrá recibir otra subvención para el mismo vehículo si pretende acogerse a esta línea municipal.

Cómo presentar la solicitud telemática y qué documentos exige el Ayuntamiento

La solicitud debe presentarse únicamente por vía telemática en la sede electrónica del Ayuntamiento de Tres Cantos. Para realizar el trámite será necesario disponer de certificado digital o PIN 24 horas, según recogen las bases de la convocatoria.

Junto al formulario, el interesado deberá aportar la factura completa del vehículo a su nombre y la documentación que acredite el pago. Se admiten justificantes de transferencia, movimientos de tarjeta o cuenta bancaria y, en caso de financiación, el contrato o documento acreditativo correspondiente.

Cuando el pago se haya realizado en efectivo, la factura deberá estar sellada por el establecimiento. No se admitirán facturas pagadas en efectivo por importe superior a 1.000 euros. El Ayuntamiento podrá comprobar de oficio datos como el empadronamiento o la existencia de deudas con la administración local.