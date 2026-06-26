El pueblo de apenas 500 vecinos que celebrará la Independencia de Estados Unidos con una fiesta única en España el 4 de julio



En la Axarquía malagueña, un pueblo volverá a llenar sus calles de banderas estadounidenses, desfiles históricos y pólvora para recordar a Bernardo de Gálvez.

El pequeño municipio de Macharaviaya, celebrará el sábado 4 de julio de 2026 una de sus citas más singulares, marcada este año por el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. La fiesta, organizada en torno al legado de la familia Gálvez, comenzará a las 20:00 horas y tendrá como escenario este pueblo malagueño que conserva una estrecha relación histórica con el nacimiento de la nación norteamericana.

Por qué Macharaviaya celebra la Independencia de Estados Unidos cada 4 de julio

La explicación está en Bernardo de Gálvez, nacido en Macharaviaya (Málaga) en 1746 y convertido en una figura esencial durante la guerra de Independencia de Estados Unidos. Como gobernador de la Luisiana española, apoyó a las colonias rebeldes frente a Gran Bretaña y dirigió operaciones militares decisivas en el Golfo de México.

Por eso, cada verano, Macharaviaya transforma sus calles blancas en un escenario del siglo XVIII. Las banderas de barras y estrellas comparten protagonismo con los símbolos locales, mientras vecinos y visitantes asisten a una celebración que mezcla historia, música, recreaciones militares y gastronomía.

La cita está considerada Fiesta de Singularidad Turística Provincial y rinde homenaje a la contribución española a la independencia norteamericana, con Bernardo de Gálvez como gran protagonista.

La batalla de Pensacola que convirtió a Bernardo de Gálvez en héroe

El momento que explica buena parte de esta historia ocurrió en Pensacola, en 1781. Allí, Gálvez logró tomar una plaza británica clave en Florida Occidental tras una operación que tuvo enorme importancia militar.

El Museo del Ejército recuerda que la toma de Pensacola se produjo el 8 de mayo de 1781 y que Carlos III le permitió incorporar a su escudo el lema “Yo solo”, en reconocimiento a aquella acción.

Ese episodio se recrea cada año en Macharaviaya con la participación de los Granaderos y Damas de Gálvez, vestidos de época. El desfile, los disparos de salvas y la ambientación histórica convierten el casco urbano en una escena abierta al público.

El reconocimiento a Bernardo de Gálvez también llegó desde Estados Unidos. Su retrato pasó a formar parte del Congreso y en 2014 recibió la ciudadanía honoraria estadounidense a título póstumo, una distinción reservada a muy pocas figuras históricas.

Qué ver en Macharaviaya durante la fiesta de Bernardo de Gálvez

La celebración permite descubrir uno de los pueblos con más historia de la Axarquía. Macharaviaya conserva la huella de los Gálvez en su trazado urbano, en la iglesia de San Jacinto, en su cripta familiar y en el Museo de los Gálvez, punto de referencia para entender la relación del municipio con América.

La fiesta también suma propuestas pensadas para atraer a visitantes: música, trajes de época, barbacoa de estilo americano, fuegos artificiales y actividades vinculadas a la memoria histórica local, según la programación turística de la Axarquía.

Con apenas unos cientos de vecinos, Macharaviaya se prepara así para vivir un 4 de julio diferente al resto de Andalucía. No será solo una fiesta temática, sino una reivindicación de una historia compartida entre Málaga y Estados Unidos que este 2026 cobra una dimensión especial.