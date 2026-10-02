Usar un ventilador ocho horas al día apenas supera los 2 euros al mes en este supuesto

El ejemplo de Pulso Solar sitúa un ventilador de 60 W en 14,4 kWh mensuales y un aire acondicionado de 1.500 W en 360 kWh. OCU utiliza 292 kWh como consumo mensual para su hogar medio de referencia.

Un ventilador funcionando ocho horas diarias durante 30 días consumiría 14,4 kWh, mientras que un aire acondicionado de 1.500 vatios alcanzaría 360 kWh bajo el mismo supuesto. La comparación difundida por Pulso Solar permite estimar un coste de 2,16 y 54 euros, respectivamente, utilizando un precio de 0,15 euros por kWh. Pero hay otro dato que permite dimensionar mejor esas cifras: OCU utiliza actualmente 292 kWh mensuales como consumo de referencia de un hogar medio acogido al PVPC.

El aire acondicionado consumiría exactamente 25 veces más en este supuesto

El cálculo parte de potencias muy diferentes. Un ventilador de 60 vatios equivale a 0,06 kW. Mantenerlo encendido ocho horas supone consumir 0,48 kWh diarios y, después de 30 días, 14,4 kWh. Aplicando los 0,15 euros por kWh utilizados por Pulso Solar, el coste asciende a 2,16 euros mensuales.

Para el aire acondicionado se utiliza una potencia de 1.500 vatios, equivalente a 1,5 kW. Ocho horas diarias elevarían el consumo hasta 12 kWh cada jornada y 360 kWh durante 30 días. Con el mismo precio de referencia, serían 54 euros al mes. La diferencia no es solo de “más de veinte veces”: matemáticamente, 360 kWh son 25 veces los 14,4 kWh del ventilador y la diferencia económica alcanza los 51,84 euros mensuales.

Los 360 kWh superan el consumo completo que OCU asigna a un hogar medio

La comparación cobra otra dimensión al cruzarla con los últimos datos publicados por la Organización de Consumidores y Usuarios. OCU calculó el 31 de agosto que un hogar medio acogido al PVPC, con 4,6 kW de potencia contratada y 292 kWh de consumo mensual, pagó 79,75 euros durante agosto de 2026. El recibo aumentó un 2,46% respecto a julio. Puedes ver la evolución de la factura PVPC de agosto.

Los 360 kWh atribuidos al aire acondicionado en el ejemplo son, por tanto, 68 kWh superiores a esos 292 kWh. La diferencia equivale aproximadamente a un 23,3% más que todo el consumo mensual empleado por OCU para construir su hogar de referencia. El ventilador, por el contrario, representaría unos 14,4 kWh, alrededor del 4,9% de esos 292 kWh. La comparación se refiere únicamente a energía consumida y no significa que los importes de ambas facturas puedan compararse directamente.

Los 54 euros son una estimación y no lo que pagará necesariamente cada hogar

El dato de 54 euros necesita mantener las condiciones del cálculo. Presupone que un equipo de 1.500 W consume esa potencia durante ocho horas cada día durante un mes completo y que toda esa electricidad cuesta exactamente 0,15 euros por kWh. La factura real puede ser diferente según la tarifa contratada, los horarios de consumo y las características del aparato.

Además, un aire acondicionado con tecnología inverter no suele trabajar permanentemente a máxima potencia. Una vez alcanzada la temperatura elegida, puede reducir su demanda eléctrica. También influyen el aislamiento de la vivienda, la temperatura exterior, el tamaño de la estancia y el mantenimiento del equipo. El consumo del aire acondicionado puede variar en función de la forma en la que se utilice.

El ventilador consume mucho menos, pero tampoco ofrece el mismo resultado

Elegir únicamente en función de los 2,16 o 54 euros puede llevar a una comparación incompleta. Un ventilador mueve el aire y favorece la evaporación del sudor, generando sensación de frescor sobre la piel, pero no extrae el calor de una habitación. El aire acondicionado sí modifica la temperatura interior, de modo que ambos aparatos realizan funciones diferentes.

También existen estrategias intermedias. Combinar ambos sistemas puede permitir utilizar el aire acondicionado durante menos tiempo y mantener después el movimiento del aire con el ventilador. Por ello, puedes saber cómo combinar ambos aparatos puede reducir el consumo en determinadas condiciones. Para saber cuánto cuesta realmente cualquiera de las dos opciones, el usuario debe comprobar la potencia de su aparato, las horas de uso y el precio efectivo del kWh de su contrato.