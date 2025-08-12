Unicaja pone a tu alcance una casa lista para entrar con tres dormitorios, tres baños y garaje por menos de 60.000 euros

Encontrar casa sin que el presupuesto se dispare es casi deporte nacional. Cuando los precios no paran de subir, cualquier chollo bien localizado se convierte en noticia útil. Aquí aparece una oportunidad entre las viviendas de bancos: una casa de Unicaja lista para entrar a vivir por 58.400 euros. Está en Socuéllamos (Ciudad Real), tiene 142 metros y no requiere reformas serias. Además, suma 3 habitaciones, 3 baños, cocina independiente amueblada y garaje privado. Te contamos qué ofrece y cuánto necesitas tener ahorrado para la hipoteca, sin rodeos.

¿Dónde está y qué incluye exactamente esta casa de 58.400 euros?

La vivienda está en Socuéllamos, en la provincia de Ciudad Real. Son 142 metros distribuidos en salón, cocina independiente amueblada, lavadero, 3 habitaciones, 3 baños y garaje privado. El estado es su punto fuerte: no necesita reformas antes de entrar a vivir, más allá de una mano de pintura y algunos pequeños arreglos. En otras palabras, entrar, pintar y poco más. Nada de obras eternas ni presupuestos que se multiplican.

Según las calidades descritas, cuenta con paredes lisas, suelos de gres (cerámico) y ventanas de aluminio con persianas en color gris. Es decir, acabados sencillos y prácticos para el día a día. Ese conjunto, unido a que no pide reformas, hace que la relación precio-estado sea el reclamo principal. Si buscas algo para ocupar sin obras, aquí no hay que andar con la piqueta.

¿Cuánto dinero pide Unicaja de entrada y qué gastos debes prever?

Como en otras hipotecas, Unicaja exige por regla general tener ahorrado el 20% del precio para la entrada. Además, hay que contar con un 10% adicional para impuestos y gastos de la operación. Pasos rápidos para hacer números con este precio:



Calcula la entrada del 20% sobre 58.400 euros: 11.680 euros. Suma el 10% para impuestos y gastos: 5.840 euros. Total a tener preparado antes de financiar: 17.520 euros. Revisa que solo necesitarás una mano de pintura y pequeños arreglos, como se indica.

Por tanto, ya sabes dónde mira el banco: primero porcentajes, luego financiación. Nada nuevo bajo el sol, pero conviene llevar la calculadora a mano.

¿Qué otras viviendas de Unicaja se pueden ver ahora en el portal y en Idealista?

Además de esta casa, la entidad muestra otras opciones a través de su portal inmobiliario y de Idealista. Aquí tienes un resumen con los datos concretos que se han facilitado (localidad, tipo, superficie y precio), para comparar de un vistazo.

Localidad Tipo Habitaciones Superficie Precio Calzada de Calatrava Chalet 3 161 metros 14.800 euros El Casar de Escalona Chalet 3 153 metros 36.100 euros Tornabous Chalet 3 247 metros 28.600 euros Montearagon Chalet 3 156 metros 39.600 euros Navas de San Juan Chalet 3 100 metros 24.000 euros

De este modo puedes valorar metros y precio según tus necesidades sin salirte del ecosistema de Unicaja e Idealista. Si lo tuyo no es Socuéllamos, quizá estas alternativas encajen mejor.

¿Cómo aprovechar esta oportunidad sin obras?

Si buscas llave en mano, esta casa cumple: lista para entrar y con cocina amueblada, lo que quita gastos iniciales. Además, tener claro el 20% de entrada y el 10% de gastos te ahorra sustos al cuadrar el presupuesto.

Por otro lado, revisar de antemano esos “pequeños arreglos” y la mano de pintura te permitirá calcular con más precisión. Con eso hecho, puedes decidir con tranquilidad si esta de Socuéllamos encaja o si prefieres alguna de las otras opciones listadas.