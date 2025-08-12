Primark aterriza en Jaén con 2.500 metros cuadrados y casi de 100 puestos de trabajo: esta es la fecha oficial de inauguración

Si vives en Jaén y te gusta apurar las compras, apunta la fecha: el 5 de septiembre abre una nueva tienda de Primark en Jaén Plaza. Será la primera de la provincia, la número 14 en Andalucía y la 67 en España. El espacio llega con más de 2.500 metros cuadrados en una sola planta y cajas de autopago y tradicionales. La apertura se enmarca en la inversión de 100 millones de euros anunciada en noviembre de 2022. Desde el Ayuntamiento se apunta a cerca de un centenar de empleos, aunque la marca habla de crear nuevos puestos sin concretar. Tras años en los que Sevilla o Málaga marcan el ritmo, Jaén acelera para subirse a la carrera.

¿Cuándo abre y dónde estará la nueva Primark de Jaén?

La fecha de apertura está fijada para el 5 de septiembre, en el Centro Comercial Jaén Plaza. Es la primera tienda de la marca en la provincia, un estreno que coloca a la ciudad en el mapa de las grandes aperturas comerciales.

Además, esta apertura convierte a Jaén en la plaza donde Primark suma su tienda número 14 en Andalucía y la 67 en España. Por tanto, no es una más: amplía la red regional y refuerza la presencia de la firma en el país.

¿Cuántos empleos generará y qué encontrarás dentro?

La compañía ha indicado que “creará una serie de nuevos puestos de trabajo”, sin concretar la cifra. Desde el Ayuntamiento se ha apuntado que serán cerca de un centenar de empleos, una cifra redonda que, para la economía local, sienta muy bien.

En cuanto al formato, la tienda ocupará más de 2.500 metros cuadrados en una sola planta. También tendrá cajas de autopago y las de toda la vida, para quien prefiera pagar con calma y sin tecnología por medio.

¿Qué hay detrás de la inversión de 100 millones de euros?

Este proyecto forma parte de la inversión de 100 millones de euros anunciada en noviembre de 2022. Hasta ahora, siete de las ocho tiendas previstas en ese plan ya están abiertas; con la de Jaén Plaza, Primark completará la inversión. No es calderilla, desde luego, y explica el empuje que está teniendo la marca en Andalucía.

Dato Detalle Fecha de apertura 5 de septiembre Ubicación Centro Comercial Jaén Plaza (Jaén) Superficie comercial Más de 2.500 metros cuadrados en una sola planta Tipos de caja Autopago y tradicionales Número en Andalucía 14 Número en España 67 Inversión anunciada 100 millones de euros (noviembre de 2022) Estado del plan 7 de 8 tiendas ya abiertas; con Jaén Plaza se completa

La directora de ventas de Primark Iberia, Esther de las Heras, ha resumido el proceso con una idea clara: “ha sido un largo camino, pero muy satisfactorio gracias al enorme e incansable esfuerzo de todo el equipo de Primark”. De ahí que la fecha marcada en el calendario llegue con sensación de objetivo cumplido.

¿Qué falta para la apertura: licencias, obras y trámites?

El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a técnicos del área de Urbanismo, han visitado este jueves el tramo final de las obras. El regidor ha asegurado que por parte del Ayuntamiento «ya se han hecho los trámites pertinentes desde el Área de Urbanismo, para garantizar que todo está orden de cara a la licencia de apertura y prácticamente están todas las acciones acabadas». La “licencia de apertura” no es otra cosa que el permiso municipal para abrir al público.

En consecuencia, los últimos retoques van de papeleo y comprobaciones finales, lo habitual antes de subir la persiana. Por consiguiente, todo apunta a que el calendario fijado para el 5 de septiembre se mantiene.

Día de la apertura: qué tener en cuenta

Si quieres aprovechar la inauguración o simplemente organizarte, aquí van los básicos. Son datos concretos que te ayudarán a no perderte nada importante el primer día.

Marca en el calendario el 5 de septiembre.

Ubicación: Centro Comercial Jaén Plaza (Jaén).

Ten presente que habrá cajas de autopago y tradicionales.

La tienda ocupa más de 2.500 metros cuadrados en una sola planta.

Si buscas empleo, toma nota: desde el Ayuntamiento se ha apuntado que serán cerca de un centenar de puestos.

Por otro lado, recuerda que se trata de la primera tienda de Primark en la provincia, la 14 en Andalucía y la 67 en España. Por tanto, no sería raro que ese día haya ambiente: si te interesa, mejor llegar con tiempo.