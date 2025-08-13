El Ayuntamiento de Málaga anuncia ayudas para obtener el carnet de conducir y certificados de idiomas: plazo abierto hasta el 31 de agosto

La convocatoria ‘Málaga Conduce’ e ‘Idioma Joven’ reparte 74.450 € hasta el 31 de agosto para que los menores de 35 años mejoren su empleabilidad.

El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha una nueva edición de sus dos programas estrella para la juventud. Se trata de las ayudas ‘Málaga Conduce’, pensadas para sufragar el carné de conducir, y ‘Idioma Joven’, que bonifica la obtención de certificados lingüísticos. En total hay 715 plazas subvencionadas y el plazo de petición permanecerá abierto hasta el 31 de agosto.

Requisitos para acceder a las ayudas municipales para carné de conducir en Málaga

¿Tienes entre 18 y 35 años y te has sacado el permiso desde el 1 de julio de 2024? Si la respuesta es sí, ya cumples el requisito estrella de ‘Málaga Conduce’. El consistorio destina 63.250 € para repartir 575 ayudas de 110 € cada una entre quienes hayan obtenido cualquiera de los permisos AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E, así como las licencias LVA y LCM.

Por su parte, ‘Idioma Joven’ está abierta a jóvenes de 16 a 35 años que acrediten un certificado B1, B2, C1 o C2 de inglés, francés o alemán expedido a partir del 1 de julio de 2024. Su dotación asciende a 11.200 €, que se traducen en 140 ayudas de 80 €.

Documentación y pasos online y presenciales para solicitar la ayuda antes del 31 de agosto

La presentación de solicitudes puede hacerse de dos maneras.

Telemática: a través de la sede electrónica municipal (apartado “Trámites y Gestiones/Juventud”). Presencial: en cualquiera de las OMAC distribuidas por la ciudad.

En ambos casos hay que adjuntar: DNI, justificante de pago y apto en el examen de Tráfico (o certificado de idiomas), resguardo de inscripción en el SAE si se está en paro, y, cuando proceda, título de familia numerosa o documento acreditativo de discapacidad superior al 33 %.

Cuantías, número de beneficiarios y reparto del presupuesto entre Málaga Conduce e Idioma Joven

Programa Edad Certificado/permiso desde Importe por ayuda N.º ayudas Dotación total Málaga Conduce 18‑35 años 1 jul 2024 110 € 575 63.250 € Idioma Joven 16‑35 años 1 jul 2024 80 € 140 11.200 €

En conjunto, se invertirán 74.450 €, con los que se pretende impulsar la movilidad y las competencias lingüísticas de la juventud malagueña, favoreciendo así su inserción laboral.

Criterios sociofamiliares que puntúan: desempleo, familia numerosa o discapacidad superior al 33 por ciento

Además de cumplir los requisitos básicos, el ayuntamiento barema la situación personal para priorizar a quienes más lo necesitan. ¿Sabías que estar inscrito como demandante de empleo otorga puntos extra? También se valoran la pertenencia a familia numerosa y la acreditación de una discapacidad igual o superior al 33 %. De ahí que las ayudas procuren llegar a la población juvenil más vulnerable.

A continuación se enumera, a modo de recordatorio, la única lista de factores que mejoran tu puntuación:

Inscripción como demandante de empleo.

Condición de familia numerosa.

Discapacidad reconocida del 33 % o superior.

Con un buen expediente en estos apartados, tus probabilidades de conseguir la subvención aumentan de forma notable.

Calendario, origen de los programas y objetivos de empleabilidad marcados por el consistorio malagueño

Creado en 2016, ‘Málaga Conduce’ lleva casi una década ayudando a sufragar el carné de conducir. ‘Idioma Joven’ llegó en 2020, en plena expansión del bilingüismo, para cubrir la demanda de títulos oficiales. Ambos planes comparten misión: mejorar la empleabilidad de los jóvenes y aliviar los gastos que conlleva formarse.

El plazo de solicitud está abierto hasta el 31 de agosto, así que todavía queda tiempo, pero conviene no apurar los días. Posteriormente, Juventud publicará la lista provisional de admitidos, se abrirá un periodo de alegaciones y, finalmente, se resolverá la concesión definitiva.

¿Te animas a dar el paso? Revisa bien la documentación, presenta la instancia por la vía que prefieras y guarda el justificante de registro. Recuerda que cualquier error puede dejar tu solicitud fuera de juego. Y si tienes dudas, contacta con el Área de Juventud del Ayuntamiento: resolverán tus preguntas y te guiarán en el proceso.