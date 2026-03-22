La Generación Z encadena problemas para ahorrar y alquilar, pero ya tiene fecha para su gran salto económico

Un informe de Bank of America apunta a que los jóvenes, hoy asfixiados por el coste de la vida, pasarán a tener un papel clave en la economía mundial. La gran transferencia de herencias será el motor de ese cambio.

La Generación Z vive con el agua al cuello entre alquileres imposibles, salarios que no llegan y una vivienda cada vez más lejana. Sin embargo, las previsiones apuntan a un giro total: en pocos años podría convertirse en la generación más rica y numerosa que ha conocido la historia.

Bank of America prevé que la riqueza de la Generación Z se multiplique en solo 15 años

Los datos del estudio son contundentes. En los dos últimos años, la Generación Z ya ha acumulado 9 billones de dólares a nivel global. Pero lo más llamativo está por venir: la cifra subiría hasta los 36 billones en 2030 y alcanzaría los 74 billones en 2040.

Además, para 2035 los jóvenes no solo serían la generación con más dinero, sino también la más grande del planeta, con un peso del 30% de la población mundial durante la próxima década. ¿Cómo se explica un cambio así cuando muchos no pueden ni pagar el alquiler? Ahí está la clave.

La gran transferencia de riqueza será el impulso que cambiará el futuro de los jóvenes

El motivo principal está en la llamada Gran Transferencia de Riqueza. Según estas previsiones, 84 billones de dólares pasarán de las generaciones de mayor edad a las más jóvenes en forma de herencias antes de 2045.

Aunque la mayor parte de ese dinero irá a la Generación X y a los millennials, el 38% de la Generación Z también recibirá una parte. A eso se suma otro dato que invita al optimismo: su riqueza creció un 8% el pasado febrero y se espera que siga esa misma tendencia. Vamos, que el salto no sería puntual.

El alquiler disparado y los nuevos hábitos de consumo explican este cambio económico

La situación actual de estos jóvenes sigue siendo complicada. Necesitan el 146% del salario mínimo para sobrevivir, no pueden acceder con facilidad a una vivienda y aplazan decisiones como formar una familia.

Mientras tanto, se refugian en pequeños caprichos, compras online, vacaciones y cuidados personales. Ese patrón de consumo, unido a su entrada en el mercado laboral y al futuro dinero heredado, hace pensar a los expertos que esta generación redefinirá lo que significa consumir y tendrá un impacto enorme en economías, mercados y sistemas sociales.