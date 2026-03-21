Hacienda reactiva la factura electrónica para pymes y autónomos: ya hay un calendario previsto

La medida afectará a empresarios y profesionales que facturen a otras empresas o autónomos. Además, no es lo mismo que Verifactu y obligará a informar a Hacienda sobre cuándo se han cobrado las facturas.

El Ministerio de Hacienda ha reactivado la obligación de emitir facturas en formato electrónico para empresarios y autónomos. El paso decisivo llegará con la orden ministerial que prevé elaborar a lo largo de 2026 para crear la Solución Pública de Factura Electrónica, una herramienta gratuita y voluntaria que permitirá emitir, recibir y conservar estas facturas en un repositorio único.

Quiénes estarán obligados a emitir facturas electrónicas y desde cuándo

¿A quién afecta realmente esta novedad? A los empresarios y autónomos que facturen a otros empresarios o profesionales. En cambio, quedarán fuera las ventas o servicios cobrados con tiques, como los que se entregan en tiendas, bares o peluquerías.

El Real Decreto que regula esta facturación digital entrará en vigor un año después de la aprobación de la orden ministerial. Si Hacienda la saca adelante en 2026, el calendario previsto sería este:

Tipo de negocio Inicio de la obligación de factura electrónica Envío de datos sobre el cobro Más de 8 millones de euros al año 2027 2027 Menos de 8 millones de euros al año 2028 Tres años desde la entrada en vigor de la orden

Por tanto, las empresas con mayores ingresos tendrán que adaptarse antes. Para los negocios más pequeños, el cambio llegará más tarde pero, también tendrán que dar el paso.

Qué cambia con la solución pública y por qué no es Verifactu

Hacienda pondrá en marcha una solución pública para que los empresarios puedan usarla con independencia de su tamaño. No obstante, no será obligatoria, ya que también podrán utilizar plataformas privadas. Eso sí, quienes elijan esos sistemas tendrán que remitir a la solución pública una copia fiel de cada factura expedida. Además, deberán comunicar a la Administración varios datos clave:

Una copia fiel de cada factura emitida.

Si la factura ha sido aceptada o rechazada.

Cuándo fue pagada.

No se trata de Verifactu. La factura electrónica obliga a emitir documentos en un formato que pueda leer un ordenador, mientras que Verifactu exigirá contar con un software que permita remitir determinados datos de las facturas en tiempo real a Hacienda, incluso si se elaboran en programas como Word o Excel siempre que puedan procesar esos datos.

El objetivo de esta medida es digitalizar a las empresas, conocer con fiabilidad los plazos de pago de los proveedores, reducir la morosidad y facilitar la lucha contra el fraude del IVA. De hecho, esta obligación nace de la Ley Crea y Crece de 2022 y está ligada a Verifactu, previsto para 2027.

Además, las Haciendas autonómicas también podrán acceder al repositorio de facturas, mientras que la Agencia Tributaria ya ha avanzado en su Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2026 que preparará una estrategia de información y asistencia para los contribuyentes.