Una mujer logra librarse de una multa de 10.000 euros de la ITSS tras demostrar que solo ayudó a su amiga por buena fe

El juzgado de lo Social de Talavera de la Reina tumba la sanción impuesta tras una inspección que interpretó trabajo irregular. El caso interesa a hosteleros y pequeños negocios que reciben ayuda puntual de conocidos.

El 11 de diciembre de 2023, una inspección en un bar de Talavera de la Reina (Toledo) observó a una mujer colombiana, sin permiso de trabajo vigente, reparando el equipo de música. Meses después llegó una sanción de 10.016,85 euros. Finalmente, el 9 de mayo, el juzgado de lo Social anuló la multa al entender que se trató de un acto de amistad sin relación laboral, según informó El Correo.

La Inspección de Trabajo y la Seguridad Social sancionan por actividad irregular tras observar una ayuda puntual

Los inspectores de Trabajo, acompañados por agentes de la Brigada de Extranjeros, acudieron al establecimiento y vieron a la mujer arreglando un aparato de música. Compartía vivienda con la dueña desde principios de año y su bolso se encontraba dentro del mostrador, indicios que la Inspección interpretó como actividad laboral sin contrato.

El 4 de abril de 2024, a la titular del bar se le impuso una sanción de 10.016,85 euros por infracción de la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros. Agotó el recurso de reposición, que fue desestimado y presentó demanda ante los tribunales.

¿Puede una escena así acabar en multa? Este caso demuestra que los detalles importan, y mucho.

Qué consideró el juzgado de lo Social de Talavera para anular la multa impuesta por la Seguridad Social

El juzgado recordó que un contrato de trabajo exige que los servicios se presten de forma voluntaria y remunerada, bajo la organización y dirección de otra persona. En el bar de Talavera no hubo retribución, ni horarios, ni directrices empresariales.

La reparación del equipo de música se valoró como un acto de liberalidad, propio de la amistad y la buena vecindad, sin vinculación con la actividad hostelera. Testigos corroboraron la relación cercana entre ambas mujeres y la gratuidad del gesto. En consecuencia, no existía relación laboral y la sanción fue anulada.

Cronología del procedimiento desde la inspección inicial hasta la sentencia en Talavera

Para situar la secuencia de hechos, esta es la línea temporal del caso:

Fecha Hecho principal 11 de diciembre de 2023 Inspección en el bar de Talavera; observan reparación del equipo de música y el bolso en el mostrador. 4 de abril de 2024 Sanción a la propietaria por 10.016,85 € al amparo de la normativa de extranjería. Tras recurso de reposición La dueña recurre sin éxito y presenta demanda ante el juzgado de lo Social. 9 de mayo Sentencia favorable a la propietaria: se anula la multa por no existir relación laboral.

Como se ve, el itinerario administrativo y judicial fue corto pero intenso.

Claves para hosteleros y autónomos ante inspecciones y sanciones similares

Este caso deja algunas enseñanzas útiles para el día a día en un negocio, especialmente en hostelería:

Para que exista relación laboral deben concurrir remuneración y dependencia; en este caso no hubo retribución, horarios ni directrices y se descartó el contrato.

Una ayuda puntual y gratuita puede considerarse acto de amistad o liberalidad, sin encuadre laboral.

Intervinieron Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Brigada de Extranjeros y el juzgado de lo Social de Talavera, cada uno con un papel claro.

La sanción se basó en la normativa de extranjería y ascendía a 10.016,85 euros; la propietaria agotó el recurso de reposición y obtuvo la anulación en sede judicial.

¿Te puede pasar algo parecido por echar una mano una tarde? Depende de las circunstancias. Aquí, la Justicia valoró la ausencia de pago, de órdenes y de horarios, y que todo fue un gesto de buena vecindad.

Por lo tanto, el fallo aporta un mensaje nítido: no toda ayuda ocasional equivale a empleo. De ahí que, cuando se trate de intervenciones puntuales y desinteresadas, los tribunales puedan distinguir entre una relación de amistad y una laboral.