El Banco de España advierte de que el subsidio para mayores de 52 años acumula incentivos que dificultan el reempleo

El organismo señala que la baja reincorporación laboral de los beneficiarios está relacionada con el diseño de la ayuda, especialmente por su duración y por la cotización asociada. Solo el 8,9% de quienes cobraban este subsidio y no trabajaron en 2021 logró volver al mercado laboral al menos un día en 2022.

El subsidio para mayores de 52 años vuelve a estar en el centro del debate tras el análisis incluido por el Banco de España en su Informe Anual 2025. La institución advierte de que esta prestación, gestionada por el SEPE, puede estar reduciendo los incentivos para buscar empleo entre los trabajadores sénior desempleados.

El dato más relevante es la diferencia con las prestaciones contributivas ordinarias. Mientras solo un 8,9% de los perceptores del subsidio para mayores de 52 años que no trabajaron en 2021 encontró empleo al menos un día en 2022, entre quienes cobraban una prestación contributiva la tasa llegó al 29,9%. Además, el 55% de los beneficiarios del subsidio en 2024 había empezado a cobrarlo antes de cumplir los 55 años.

Por qué la cotización del subsidio para mayores de 52 años reduce el reempleo

El Banco de España pone el foco en la llamada sobrecotización. La ayuda se calcula sobre el 80% del IPREM, lo que actualmente supone 480 euros al mes, pero la cotización para la jubilación se realiza sobre una base mucho más elevada.

Según el SEPE, la cuantía mensual del subsidio equivale al 80% del IPREM y la cotización para la jubilación se ingresa tomando como referencia el 125% de la base mínima de cotización del Régimen General.

Esta diferencia es la que, según el Banco de España, puede reducir el incentivo económico a aceptar determinados empleos. El organismo explica que, si la cotización se rebajara hasta coincidir con la cuantía efectiva de la prestación, la probabilidad de volver al empleo sería mayor. El efecto sería especialmente relevante entre las mujeres, llegando incluso a duplicar las opciones de reentrada laboral en los años más recientes.

La duración hasta la jubilación también influye en la búsqueda de empleo

El subsidio para mayores de 52 años tiene una característica que lo diferencia de otras ayudas por desempleo: puede cobrarse hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación, siempre que se cumplan los requisitos exigidos. El SEPE confirma que su duración se mantiene hasta que la persona beneficiaria llegue a esa edad.

Para el Banco de España, esta duración indefinida es uno de los elementos con más peso en la baja tasa de reempleo. El informe recuerda que las ayudas de larga duración suelen estar asociadas a menores tasas de vuelta al trabajo y que, en el caso de este subsidio, la cercanía a la jubilación reduce todavía más la probabilidad de reincorporarse.

También influyen otros factores. La existencia de rentas en el hogar ajenas al beneficiario disminuye los incentivos económicos a buscar trabajo. La edad y el género aparecen igualmente como variables que condicionan las posibilidades de encontrar empleo.

Cuánto se cobra con el subsidio del SEPE y qué requisitos mantiene

La cuantía actual del subsidio para mayores de 52 años es de 480 euros mensuales durante todo el periodo reconocido. Esta cifra se mantiene al calcularse sobre el 80% del IPREM, fijado en 600 euros mensuales, según las cuantías publicadas por el SEPE.

Para acceder a esta prestación es necesario tener 52 años o más, haber agotado la prestación o subsidio por desempleo, estar inscrito como demandante de empleo, cumplir los requisitos de acceso a una pensión contributiva de jubilación salvo la edad y acreditar al menos seis años cotizados por desempleo a lo largo de la vida laboral.

El debate no gira sobre la eliminación de la ayuda, sino sobre su diseño. El Banco de España apunta a que la combinación de una cotización elevada y una duración prolongada puede dificultar la reincorporación laboral de un colectivo que ya tiene más problemas para encontrar trabajo.