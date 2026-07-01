El pueblo mágico del Pirineo aragonés donde sus casas de pizarra miran a un escenario flotante en un embalse

Lanuza, en pleno valle de Tena, se prepara para vivir uno de los grandes planes culturales del verano con Pirineos Sur 2026, que volverá a llenar de música su escenario flotante.

Lanuza es uno de esos pueblos de Huesca que parecen detenidos en el tiempo. Casas de piedra y pizarra, calles pequeñas, el Pirineo aragonés como telón de fondo y un embalse que ha pasado de marcar su abandono a convertirse en su gran seña de identidad. Este verano, además, volverá a ser el corazón de Pirineos Sur, uno de los festivales más singulares de España.

Lanuza, el pueblo de Huesca con casas de piedra junto al embalse

Situado a 1.285 metros de altitud, Lanuza pertenece al municipio de Sallent de Gállego y se levanta a orillas del embalse que lleva su nombre, en uno de los paisajes más reconocibles del valle de Tena. Su estampa combina arquitectura montañesa, agua y cumbres, con la Peña Foratata dominando buena parte del horizonte.

La historia del pueblo también explica parte de su atractivo. Lanuza aparece documentado en el siglo XIII, formó parte del Quiñón de Sallent y llegó a quedar totalmente deshabitado en 1975 tras la expropiación de casas y tierras para construir el embalse. Años después, sus vecinos impulsaron la recuperación del caserío, reconstruido respetando la imagen tradicional del núcleo original.

Entre los puntos más destacados está la iglesia de El Salvador, del siglo XIX, además de las fachadas de piedra, los escudos, las portadas decoradas y otros elementos urbanos recuperados, como la fuente y los bancales.

Pirineos Sur 2026 llena de música el escenario flotante de Lanuza

El gran reclamo del verano será de nuevo Pirineos Sur 2026, que celebrará su XXXIII edición del 9 al 26 de julio en el Escenario Natural de Lanuza. El auditorio, con capacidad para 5.500 personas, tiene como emblema su escenario flotante sobre el embalse, una imagen difícil de encontrar en otros festivales.

La programación oficial incluye nombres como José González y Rufus Wainwright el 9 de julio, Nacho Vegas y Suede el día 10, Los Planetas y Christina Rosenvinge el día 11, Bomba Estéreo el 12, Rubén Blades y Monsieur Periné el 19, Valeria Castro el 23, Jorge Drexler el 24, Chambao y Lia Kali el 25, y ETS y La Fúmiga el cierre del día 26.

La organización también detalla líneas de autobús lanzadera desde Formigal y Sallent de Gállego hasta el recinto, con servicios desde la tarde y frecuencias adaptadas a la demanda, una medida pensada para facilitar la llegada al festival en un entorno natural muy sensible.

Qué ver en Lanuza y en el valle de Tena durante una escapada

La visita a Lanuza no termina en el festival. El valle de Tena ofrece rutas, miradores, pueblos de montaña y paisajes de alta montaña con ibones, barrancos y embalses. El propio entorno de Pirineos Sur destaca la diversidad paisajística del valle, atravesado por el río Gállego y rodeado de cumbres, glaciares y senderos señalizados.

Muy cerca está Sallent de Gállego, a 1.305 metros de altitud, situado en la cola del embalse de Lanuza y bajo la Peña Foratata. Durante las mismas fechas, la localidad acogerá El Mundo en Sallent Festival, con entrada libre, conciertos, talleres, teatro, circo, un mercado de culturas con 35 puestos de artesanía y una zona gastronómica internacional.

Lanuza reúne patrimonio, naturaleza y música en un mismo destino. Un pueblo pequeño, reconstruido con memoria y convertido en una de las postales más buscadas del Pirineo oscense.