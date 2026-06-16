Una excavadora minera gigante de 12 metros y 650 toneladas pasa del diésel a ser 100% eléctrica

La Liebherr R 996, operada por Lloyds Metals and Energy, estaba diseñada para funcionar con gasóleo y ahora trabajará con un sistema eléctrico desarrollado por la propia compañía.

Una excavadora minera de 650 toneladas, 12 metros de alto y cerca de 3.000 CV ha dejado atrás el diésel para convertirse en una máquina 100% eléctrica. Según informan en Electrek, India ha logrado transformar por primera vez una excavadora de estas características, un avance que puede marcar un antes y un después en la industria pesada.

La protagonista es una Liebherr R 996 operada por Lloyds Metals and Energy. La empresa ha explicado que la reconversión se ha realizado con desarrollo propio, a través de sus equipos de ingeniería y tecnología, sin delegar el proyecto en el fabricante original. Y no, no ha sido un simple cambio de motor.

La excavadora eléctrica de 650 toneladas que puede cambiar la minería pesada

El proyecto ha consistido en rehacer por completo la arquitectura energética de una máquina diseñada inicialmente para funcionar con combustible fósil. Esto afecta al esquema de potencia, a los sistemas de control y también a la seguridad del conjunto, tres elementos clave cuando se trabaja en entornos mineros muy exigentes.

¿La razón de fondo? Reducir emisiones, recortar costes operativos y depender menos del diésel. En una actividad donde la maquinaria trabaja durante largas jornadas y mueve enormes cantidades de material, cualquier mejora en eficiencia puede tener un impacto notable.

La compañía vincula esta transformación a una estrategia más amplia. Según trasladó el director general de Lloyds Metals and Energy, B. Prabhakaran, «Este logro histórico no consiste solo en electrificar una máquina, sino también en replantear cómo debe ser la minería del futuro».

El rediseño de la Liebherr R 996 obliga a cambiar todo el sistema energético

La base técnica de esta conversión ha sido especialmente compleja porque la Liebherr R 996 no nació como una excavadora eléctrica. Por tanto, el trabajo no se limitó a sustituir una parte concreta, sino que obligó a adaptar el corazón de la máquina a una nueva forma de operar.

Aunque Lloyds no ha difundido una ficha técnica completa de esta versión eléctrica, el punto de partida permite entender la dimensión del reto. La versión diésel puede mover entre 60 y 70 toneladas por pasada con una cuchara estándar de 36 metros cúbicos, respaldada por cerca de 3.000 CV de potencia.

Dicho de otra forma, hablamos de una máquina extrema. De ahí que la fiabilidad y la continuidad del trabajo sean esenciales, porque una avería en este tipo de equipos puede afectar directamente al ritmo de una explotación minera.

India acelera la carrera para sustituir maquinaria minera diésel por eléctrica

Este avance llega en un momento en el que la minería busca equipos eléctricos y autónomos capaces de sustituir a las plataformas diésel. La presión por reducir el consumo de combustible y el coste creciente de operar maquinaria de gran tonelaje están empujando al sector hacia soluciones más eficientes.

En este contexto, la reconversión de una excavadora de 650 toneladas tiene un valor simbólico y práctico. Para India, además, supone una demostración de capacidad industrial dentro de la estrategia Make in India, basada en desarrollar y abastecer localmente los principales subsistemas.