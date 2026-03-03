El vehículo terrestre más grande del mundo mide como un edificio de más de 30 plantas y necesita su propia estación eléctrica para funcionar

Capaz de arrancar enormes capas de terreno en una mina de carbón alemana, el MAN TAKRAF RB293 mueve cada día una cantidad de tierra equivalente al trabajo de decenas de miles de mineros.

Mide como un edificio de más de 30 plantas y se alarga como dos campos de fútbol. Este gigante de la ingeniería, también llamado Bagger 293, necesita su propia estación eléctrica y muestra hasta dónde puede llegar la maquinaria minera moderna.

Cómo es el MAN TAKRAF RB293, el vehículo terrestre más grande

Es una excavadora de rueda de cangilones fabricada en Alemania en 1995, con unos 96 metros de altura y 225 de largo apoyados sobre 12 orugas de 3,8 metros. Para mover esa estructura avanza solo entre 2 y 10 metros por minuto, menos de un kilómetro por hora.

A pesar de su tamaño, la operación diaria es sencilla. TAKRAF, filial de MAN, dedicó unos diez años al diseño y pruebas antes de ensamblarlo en 1995, con un coste cercano a 100 millones de dólares y una meta clara: que bastaran cinco personas para manejarlo. Entre los datos que mejor resumen este despliegue técnico destacan:

Solo necesita a 5 personas a bordo para mover cientos de miles de toneladas de tierra al día gracias a un diseño muy automatizado.

Visto desde el cielo a cámara rápida, da la sensación de que se va comiendo el paisaje poco a poco, como un enorme animal mecánico especializado en devorar capas de tierra.

Datos y cifras del Bagger 293 que explican su tamaño y potencia extrema

La pieza central es su rueda de cangilones de 21,6 metros de diámetro, con 18 cubos capaces de cargar unas 15 toneladas cada uno. Con este sistema puede mover alrededor de 218.880 toneladas de material al día y excavar más de 240 millones de litros.

Para sostener ese rendimiento necesita una potencia enorme. El Bagger 293 se conecta a una estación eléctrica propia de la que recibe el equivalente a unos 22.500 caballos, es decir, 16,56 megavatios de potencia bruta suministrada desde el exterior.

Para qué se utiliza el Bagger 293 en las grandes minas a cielo abierto

¿De verdad hace falta una máquina tan descomunal? Su razón de ser está en las enormes explotaciones de carbón de cielo abierto. El Bagger 293 nació para relevar al Bagger 288, fabricado en 1978, superándolo en tamaño y diseño para mover todavía más tierra de forma continua.

Esta excavadora de rueda de cangilones trabaja en una de las minas de carbón más grandes de Alemania para RWE Power AG, el segundo productor de energía del país. Allí mueve tierra sin descanso para garantizar el suministro de combustible fósil necesario para sus centrales, haciendo en un día lo que antes requería a unos 40.000 mineros.