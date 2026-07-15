El Método Egipcio para combatir el calor nocturno cuando no tienes aire acondicionado

Tres técnicas sencillas permiten rebajar la sensación de calor antes de dormir sin gastar dinero ni instalar aparatos. El Doctor Felices propone enfriar muñecas, tobillos y sábanas para facilitar el descanso en las noches más calurosas.

Dormir con calor se ha convertido en uno de los grandes problemas del verano. Cuando la habitación acumula temperatura durante todo el día, conciliar el sueño puede ser complicado incluso con ventilador. Frente a esta situación, el médico José Manuel Felices, conocido en redes como Doctor Felices, ha explicado una rutina rápida para refrescar el cuerpo antes de meterse en la cama, basada en tres gestos: agua fría en las muñecas, calcetines fríos en los tobillos y el llamado Método Egipcio.

El Método Egipcio para dormir fresco sin aire acondicionado en verano

El truco más llamativo es el Método Egipcio, una técnica que consiste en pulverizar agua fresca sobre la sábana hasta dejarla ligeramente húmeda. La idea es que, al evaporarse durante la noche, esa humedad ayude a reducir la sensación térmica sobre la superficie de descanso.

No se trata de empapar la cama, sino de humedecer la sábana con moderación para que el frescor resulte cómodo. Este sistema se apoya en un principio físico sencillo: el agua necesita energía para evaporarse y esa energía la toma del entorno cercano, lo que puede producir una sensación de enfriamiento.

La evaporación se utiliza también como técnica de enfriamiento corporal en contextos sanitarios, donde el agua pulverizada sobre la piel puede ayudar a reducir la temperatura al evaporarse.

Por qué enfriar muñecas y tobillos ayuda a bajar el calor corporal

El primer consejo del Doctor Felices es colocar las muñecas bajo agua fría durante unos 30 segundos antes de acostarse. Según explica, en esta zona pasan vasos sanguíneos superficiales, por lo que enfriarla puede ayudar a rebajar la temperatura corporal en los primeros minutos al entrar en la cama.

La Cruz Roja Británica también recomienda poner manos y pies en agua fría para refrescarse con rapidez durante episodios de calor, ya que muñecas y tobillos concentran puntos donde los vasos sanguíneos están cerca de la piel.

El segundo truco está pensado para quienes se despiertan de madrugada por el calor. Consiste en humedecer unos calcetines, meterlos en el congelador y colocarlos alrededor de los tobillos, sin calzarlos por completo. El matiz es importante, porque cubrir todo el pie podría acabar reteniendo calor y resultar incómodo durante la noche.

Cómo aplicar estos trucos en casa sin gastar dinero ni instalar aparatos

Estas tres técnicas pueden combinarse en las noches más calurosas. Primero, se enfrían las muñecas con agua fría. Después, se prepara la sábana con un pulverizador y, al meterse en la cama, se colocan los calcetines fríos en los tobillos durante los primeros minutos.

El calor nocturno afecta al descanso porque la temperatura del dormitorio influye en la calidad del sueño. La Sleep Foundation sitúa la temperatura más favorable para dormir en torno a los 18,3 grados, aunque admite variaciones personales y un rango habitual entre 15,6 y 20 grados.

Estos trucos no sustituyen las recomendaciones de salud durante una ola de calor. Las personas mayores, bebés, embarazadas, enfermos crónicos o quienes presenten mareos, confusión, debilidad intensa o síntomas de golpe de calor deben buscar atención médica. También es recomendable mantener una buena hidratación y evitar que la habitación acumule calor durante el día.

Para muchas personas, el atractivo del Método Egipcio está en que no requiere instalación, electricidad ni inversión. Solo hacen falta agua fresca, una sábana, un pulverizador y unos calcetines. En las noches en las que dormir parece imposible, puede ser una ayuda sencilla para ganar unos grados de confort.