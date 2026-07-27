Una colombiana compara los colegios de España con los de Colombia y hay un detalle que no deja de sorprenderle

Viviana, residente en España y madre de tres hijos, ha explicado las costumbres escolares que más contrastan con sus recuerdos de Colombia. Su vídeo ha abierto un debate sobre los horarios, los uniformes, los recreos y las siestas.

Las diferencias entre los colegios de España y Colombia pueden apreciarse en rutinas cotidianas que muchas familias consideran habituales. Viviana, una emprendedora colombiana que comparte su día a día en TikTok bajo el perfil @vivianaemprende1, ha relatado cuatro aspectos que le han llamado la atención desde que reside en nuestro país.

Antes de enumerarlos, la madre aclara que habla desde su experiencia personal y que las costumbres pueden cambiar según la ciudad, el centro y la etapa educativa. Su publicación superó las 42.000 visualizaciones en menos de una semana y generó numerosas respuestas de otros usuarios.

Los horarios escolares en España contrastan con los que recuerda de Colombia

La primera diferencia tiene que ver con la hora de entrada. Viviana recuerda que, cuando estudiaba en Colombia, las clases comenzaban a las 6:00 horas o, como tarde, a las 6:30. En España, según la experiencia que ha tenido con sus hijos, la jornada escolar empieza a las 9:00 horas.

Este cambio le resulta especialmente llamativo por la incidencia que tiene en la organización familiar. La colombiana insiste, no obstante, en que su comparación parte de una vivencia concreta y no pretende representar a todos los centros educativos de ambos países.

El uniforme marca otra diferencia entre los colegios españoles y colombianos

El segundo aspecto señalado por Viviana es el uso del uniforme. En Colombia, explica, esta vestimenta formaba parte habitual de la rutina escolar y permitía identificar el colegio al que pertenecía cada alumno.

En los centros españoles que conoce, por el contrario, no se utiliza de manera generalizada. La creadora de contenido relaciona el uniforme principalmente con los colegios privados, aunque puntualiza que tampoco todos ellos lo exigen.

Algunos usuarios respondieron al vídeo para matizar esta afirmación. Varios señalaron que el uniforme también es frecuente en determinados centros concertados y que su utilización depende de las normas internas de cada colegio.

El recreo sin dinero para comprar comida es uno de sus mayores choques

La tercera diferencia está relacionada con el descanso escolar. Viviana se muestra sorprendida porque los niños no suelen llevar dinero para comprar alimentos o golosinas durante el recreo en los centros que ella conoce.

«El niño no lleva en el recreo una monedita para que compre algo», comenta en el vídeo. Esta costumbre contrasta con la experiencia que recuerda de Colombia, donde era habitual que algunos alumnos pudieran adquirir comida durante el descanso.

La conversación también se trasladó al funcionamiento de los comedores escolares. Algunos usuarios explicaron que este servicio suele tener un coste para las familias, aunque existen ayudas y becas que pueden financiarlo total o parcialmente. Las condiciones dependen de la comunidad autónoma y de la situación de cada hogar.

Las siestas de los más pequeños también llaman la atención de Viviana

La cuarta observación se refiere al descanso de los alumnos de menor edad. Viviana cuenta que sus hijos pequeños, de dos y cuatro años, duermen la siesta alrededor de la una o las dos de la tarde.

La madre relaciona esta costumbre con la duración de la jornada, ya que los menores permanecen en el centro hasta aproximadamente las 17:00 horas. Según relata, esta rutina no era habitual en los colegios que conoció durante su etapa en Colombia.

El testimonio de Viviana ha animado a numerosas familias a compartir sus propias experiencias. Horarios, uniformes y servicios escolares pueden variar considerablemente incluso dentro de un mismo país, por lo que las diferencias señaladas corresponden a los centros y ciudades que ella ha conocido.