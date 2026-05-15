Una cadena de tiendas de juguetes cierra definitivamente tras 70 años de historia y contar con 25 locales propias

La cadena malagueña Juguetes Carrión ha bajado la persiana después de más de siete décadas de actividad. La caída de la natalidad, el auge del comercio online y el cambio en los hábitos de juego de los niños han precipitado el final del histórico negocio familiar.

La histórica juguetería malagueña Juguetes Carrión ha cerrado de forma definitiva sus tres últimos establecimientos, ubicados en calle Nueva, en el barrio malagueño de El Palo y en Motril, Granada. La empresa también ha dejado de vender a través de su página web, por lo que su actividad comercial ha quedado completamente paralizada.

Juguetes Carrión cierra sus últimas tiendas en Málaga y Motril

El último día de apertura al público fue el 28 de abril. Su gerente, Arturo García Carrión, ha explicado que la decisión responde a motivos económicos y a la caída de las ventas, después de años reduciendo su presencia comercial.

“Tenemos todos un nudo en el estómago. Ha sido una decisión muy dura de tomar”, señaló García Carrión, que atribuye el cierre a varios factores: el descenso de la natalidad, el auge del comercio online y el cambio en los hábitos de juego de los niños.

¿Seguirá vendiendo Juguetes Carrión por internet? La respuesta es no. La cadena también ha cesado las ventas a través de su página web, lo que confirma el cierre total de la actividad.

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Este cierre supone el final de uno de esos comercios de toda la vida que muchas familias malagueñas asociaban a la compra de juguetes. Vamos, una tienda con historia de verdad.

La caída de ventas y el ecommerce explican el cierre de Juguetes Carrión

Según el responsable de la cadena, “cada vez hay menos niños y se acorta la edad de juego”, ya que los menores reciben dispositivos tecnológicos a edades más tempranas. A esto se suma la competencia de plataformas como Amazon, Temu o AliExpress. Entre los factores que han llevado al cierre destacan:

El descenso de la natalidad.

El crecimiento del comercio online.

La reducción de la edad de juego tradicional.

La competencia de grandes plataformas digitales.

La caída progresiva de las ventas.

Fundada en los años 50 como Almacenes Carrión, en la calle Compañía, la empresa llegó a contar con 25 tiendas propias repartidas por Málaga y Andalucía, además de 45 franquicias bajo la enseña Don Dino.

El impacto del cierre de Juguetes Carrión tras décadas de actividad

En los últimos años, la compañía había ido reduciendo progresivamente su presencia hasta clausurar sus últimos establecimientos. La decisión marca el fin de una etapa para el comercio tradicional malagueño y para un negocio familiar que llegó a tener una amplia implantación en Andalucía.

El cierre también refleja cómo han cambiado los hábitos de consumo infantil. Menos nacimientos, más compras digitales y una entrada cada vez más temprana de la tecnología en la vida de los menores han terminado afectando directamente a una cadena que durante décadas estuvo ligada al juguete tradicional.