Tener perro o gato en casa podría depender de las normas internas de tu comunidad de vecinos

Tener perro o gato en casa es, para muchas familias, casi tan normal como tener un sofá en el salón. Y, para no pocas personas, estos animales son un miembro más de la familia, con sus rutinas, sus manías y su hueco en el día a día. Pero la cosa cambia cuando la vida privada se cruza con la escalera, el ascensor, el portal o los pasillos de una comunidad.

Ahí ya no solo cuenta lo que pasa dentro de cada vivienda, sino también la convivencia con el resto de vecinos. Un juzgado de Vigo ha aclarado ahora hasta dónde puede llegar una comunidad de propietarios en este asunto. Y la respuesta, al menos en este caso, es clara: puede mantener una prohibición de mascotas si fue aprobada legalmente y busca proteger la convivencia, la salubridad o el interés general.

¿Puede una comunidad de vecinos prohibir mascotas en un edificio?

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Vigo ha declarado que una comunidad de propietarios puede prohibir la tenencia de mascotas en edificios cuando ese acuerdo esté orientado a garantizar la convivencia, la salubridad o el interés general de los vecinos. Vamos, que el portal no es una selva y el ascensor tampoco debería convertirse en campo de batalla vecinal.

La sentencia también señala que esta decisión no contradice la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Según el fallo, las limitaciones aprobadas por la comunidad pueden seguir siendo válidas si forman parte de la normativa comunitaria y si se adoptaron conforme a los procedimientos legales.

¿Qué ocurrió en la comunidad de propietarios de Vigo?

El caso llegó al juzgado después de que un propietario de uno de los inmuebles pidiera que se declarase nulo un acuerdo comunitario que prohibía la tenencia de mascotas. Ese acuerdo se había aprobado en diciembre de 2023 durante una Junta General Extraordinaria de la comunidad.

La prohibición incluía una excepción para los perros guía. Este matiz resulta importante porque el acuerdo no se planteaba como una regla sin ningún límite, sino como una norma interna dirigida a regular la convivencia dentro del edificio y el uso adecuado de sus espacios comunes.

¿Qué dice el artículo 6 de la Ley de Propiedad Horizontal?

La resolución judicial se apoya en la Ley de Propiedad Horizontal, en concreto en su artículo 6. Este precepto establece que las normas de régimen interno sirven para regular la convivencia y el uso adecuado del inmueble, y que obligan a todos los propietarios mientras sigan vigentes.

Dicho de forma sencilla: si una comunidad aprueba legalmente una norma interna o la incorpora a sus estatutos, esa regla no queda en papel mojado. Según la interpretación de la jueza, si la restricción fue aprobada por unanimidad y no ha sido modificada ni anulada después, conserva plena validez jurídica.

¿La Ley de Bienestar Animal impide estas prohibiciones?

El juzgado de Vigo considera que la Ley 7/2023, de 28 de marzo, no elimina la capacidad de una comunidad para aplicar normas internas relacionadas con la convivencia, la salubridad o el interés general. Es decir, la protección de los animales no impide automáticamente que existan límites dentro de una comunidad de vecinos.

En consecuencia, la sentencia entiende que una comunidad puede mantener prohibiciones ya existentes sin necesidad de crear una regulación nueva. La clave está en que esas restricciones formen parte de la normativa comunitaria aprobada legalmente y que no hayan sido anuladas o modificadas con posterioridad.

¿Qué deben revisar los vecinos antes de reclamar o aprobar una prohibición?

Antes de entrar en una disputa vecinal, conviene mirar bien los papeles, aunque no sea precisamente el plan más emocionante del mes. En este caso, la sentencia gira alrededor de normas internas, estatutos, aprobación legal y vigencia del acuerdo, así que esos detalles pueden marcar la diferencia. Para actuar con algo de orden, los vecinos deberían fijarse en estos puntos:

Revisar si la prohibición figura en las normas internas o estatutos de la comunidad.

Comprobar si el acuerdo fue aprobado conforme a los procedimientos legales.

Verificar si la norma sigue vigente o si fue modificada o anulada después.

Tener en cuenta si existen excepciones, como ocurrió en Vigo con los perros guía.

Valorar si la medida se justifica por convivencia, salubridad o interés general.

Por tanto, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Vigo deja una idea práctica: no basta con decir que una comunidad quiere prohibir mascotas, sino que la norma debe estar correctamente aprobada y mantenerse vigente. Y para los propietarios, antes de impugnar un acuerdo, toca revisar la letra pequeña de la comunidad, esa que suele aparecer justo cuando menos apetece leerla.