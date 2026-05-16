Los nuevos cursos gratis del SEPE en mayo que permiten obtener certificados oficiales sin pagar matrícula

El Servicio Público de Empleo Estatal amplía su oferta formativa gratuita para personas desempleadas que quieran mejorar su currículum y acceder a sectores con más demanda de empleo.

El SEPE cuenta en mayo de 2026 con nuevos cursos gratis online dirigidos, principalmente, a desempleados que buscan reforzar sus competencias profesionales. Estas formaciones permiten obtener certificados oficiales y adquirir conocimientos útiles en áreas como competencias digitales, sanidad, logística, comercio o energías renovables.

Qué cursos gratis online del SEPE pueden pedir los desempleados en mayo

La nueva oferta formativa financiada con fondos públicos incluye cursos de diferentes sectores profesionales. Entre las opciones disponibles destacan las relacionadas con competencias digitales, energías renovables, sanidad, logística y comercio.

También se ofrecen formaciones vinculadas al transporte, idiomas, pilotaje de drones, administración, restauración, bases de datos, contabilidad, recursos humanos, agricultura, legislación, prevención de riesgos laborales, salud y nutrición.

¿La ventaja principal? Que permiten actualizar conocimientos sin coste y mejorar las posibilidades de encontrar empleo. Se trata de una oportunidad para ponerse al día y reforzar el currículum desde casa.

Aspecto clave Información principal Modalidad Cursos gratuitos online Destinatarios Desempleados, trabajadores en ERTE, autónomos, jóvenes menores de 30 años y mujeres en sectores infrarrepresentados Áreas Competencias digitales, sanidad, logística, comercio, energías renovables, idiomas y transporte Inscripción Buscador del SEPE, FUNDAE o centro formador responsable

De ahí que esta convocatoria resulte especialmente útil para quienes necesitan una formación flexible y adaptada a distintos perfiles laborales.

Requisitos para acceder a los cursos gratis del SEPE y FUNDAE

La prioridad para cubrir las plazas será para trabajadores en ERTE, autónomos, jóvenes menores de 30 años y mujeres en sectores infrarrepresentados.

Además, será necesario estar dado de alta como demandante de empleo. En el caso de quienes ya estén trabajando, podrán participar si disponen de una tarjeta de mejora de empleo. Para los autónomos, estas acciones formativas tampoco tendrán coste adicional.

Por tanto, cualquier persona que quiera ampliar su preparación profesional debería revisar esta oferta, especialmente si está en paro y busca nuevas oportunidades laborales.

Cómo inscribirse en los cursos online del SEPE desde casa

Para apuntarse, el primer paso es acceder al buscador del SEPE o entrar en la plataforma de formación Experiencia Fundae. Desde estas páginas se pueden aplicar filtros por modalidad online, sector profesional o nivel de dificultad.

El proceso general es el siguiente: entrar en el buscador del SEPE o en FUNDAE, filtrar el curso, revisar la ficha con contenidos, requisitos y fechas, inscribirse a través del centro formador y enviar el formulario online con la documentación solicitada.

En la mayoría de los casos se pide el DNI y, cuando corresponda, la tarjeta de demanda de empleo. Algunos cursos técnicos pueden incluir una entrevista o prueba de nivel. Posteriormente, el centro formador confirmará la plaza por correo electrónico.

Con esta oferta, el SEPE facilita que las personas desempleadas puedan formarse gratis, acreditar competencias y mejorar sus opciones de encontrar trabajo durante mayo de 2026.